La noche tira su salto mortal

Hubo alguna lágrima, muchos abrazos y la música inmortal de “El Indio” Solari que copó la noche en el primer recital dedicado exclusivamente a su obra tras su muerte, en la mañana del viernes. “La Yugular”, la banda tributo a “Los redondos” con más trayectoria de la provincia, no pudo más que salir a tocar de apuro para homenajear a su mentor.

Rapídísimos de reflejos, los programadores de “Comuna” convocaron a un recital con apenas diez horas de anticipación y lograron el sold out rápidamente, con una intención más celebratoria que económica. El lugar estuvo repleto de seguidores que escucharon en vivo los clásicos ricoteros.

La organización del recital tuvo un vértigo inusual. Estaba previsto que “La yugular” tocará a finales de mes en ese mismo escenario pero los llamados cruzados a las pocas horas de conocerse la muerte de Solari le dieron forma de a poco al adelanto del show.

El mismo viernes fue el cumpleaños de Emiliano Grangetto, el baterista de la banda, quien había organizado una pequeña reunión en su casa. Y Agustín Ramírez, el guitarrista, estaba más concentrado en el show que el sábado 6 dará en Casa Beta con “Nafta de avión”, su proyecto paralelo.

Pero todos esos compromisos se dejaron de lado para estar en la noche más triste, que terminó por convertirse en una fiesta de ricota. El grupo consolidó la difícil condición de ser una banda tributo y mantener su propio carácter e hizo un trabajo alejado del duelo y de las frases de ocasión para concentrarse en lo meramente musical.

Un listado potente y armado sobre la marcha incluyó “Un ángel para tu soledad”, “El infierno está encantador”, “Tarea fina”, “Criminal mambo”, “Ladrón de mi cerebro” y “Flight 956”, el único tema de la noche por fuera del repertorio estrictamente redondo.

Un mural que instalaron a modo de altar en la puerta de la sala recibió las muestras de cariño en frases que los puntanos escribieron con fibras sobre el papel como una despedida más al ángel caído.