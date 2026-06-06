Fabián Pravisan llega a Fame Club con una fiesta cargada de hits de los 90 y 2000

La nostalgia, la buena música y el espíritu de las grandes noches vuelven a ser protagonistas en Fame Club. Este sábado 13 de junio, el espacio ubicado en Santa Rosa del Conlara recibirá como invitado especial a Fabián Pravisan, uno de los DJs más reconocidos de la escena retro y creador de Flashback, el exitoso concepto musical que reúne los grandes éxitos de los años 90 y 2000.

Con una extensa trayectoria en las cabinas más importantes del país, Pravisan llega desde Kalama Disco y como DJ residente de Zebra Club para ofrecer una selección de temas que marcaron generaciones. La propuesta apunta a quienes desean reencontrarse con las canciones que hicieron historia en las pistas de baile y disfrutar de una experiencia pensada especialmente para mayores de 30 años.

La cita comenzará a las 23:59 y promete una puesta en escena renovada, con sonido, iluminación y una atmósfera ideal para compartir entre amigos una noche diferente. Desde clásicos del dance, pop y electrónica hasta los hits inolvidables que dominaron las radios y discotecas de la época, el repertorio estará orientado a despertar recuerdos y volver a encender la pista.

Fame Club continúa consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan propuestas nocturnas de calidad en el norte puntano. La presentación de Fabián Pravisan representa una oportunidad única para disfrutar de una noche exclusiva con uno de los referentes de la música retro en Argentina.

La invitación está abierta para vivir una velada cargada de energía, recuerdos y los mejores clásicos de dos décadas que siguen vigentes en el corazón de miles de fanáticos.