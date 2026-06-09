La familia de Yohana Escudero junta fondos para financiar la investigación de la muerte

La familia de Yohana Pamela Escudero organiza colectas y rifas para poder costear los gastos investigativos de su muerte. Es porque la Justicia decidió archivar la causa penal bajo la carátula de un suicidio. Del otro lado de la vereda, ellos sostienen que se trato de un femicidio.

Frente a este panorama deben financiar e impulsar la investigación mediante una acción privada lo que generó fuerte rechazo en el entorno de la joven mamá

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El Ministerio Público Fiscal de Villa Mercedes clausuró la pesquisa al concluir de forma unánime que se trató de un suicidio. Creen que la mujer murió por una lesión autoinfligida sin intervención de terceros.



Ante el pedido de reapertura, la jueza Natalia Pereyra Cardini lo rechazó en una audiencia celebrada ante el Juzgado de Garantía Nº 3. Como alternativa legal, la Justicia resolvió que la querella, integrada por la familia directa de Yohana, está facultada para impulsar el proceso penal por su cuenta. Esto los obliga a asumir la carga técnica, pericial y económica de reunir las pruebas.

La familia rechaza tajantemente la hipótesis oficial del suicidio. Sostienen que se trató de un homicidio agravado y denuncian antecedentes severos de violencia física, psicológica y económica por parte de su expareja, los cuales consideran que no fueron debidamente atendidos por los fiscales.



El abogado de la familia solicitó una revisión exhaustiva de la autopsia, la recolección de nuevos testimonios, reconstrucciones del hecho en la vivienda y pericias complementarias para determinar si la víctima fue drogada antes de morir. Al tener que tramitar la causa de forma particular, la familia necesita contratar peritos de parte, entre ellos médicos forenses, criminalistas y especialistas informáticos. Por ese motivo, recurren a la solidaridad de la comunidad mediante rifas y eventos benéficos.