Extracción de áridos en el Río Quinto: denuncian daños y piden controles ambientales

La polémica por los trabajos en el Río Quinto llegó a la justicia. Mientras una denuncia penal alerta sobre un posible daño ambiental por la extracción de áridos, desde el área de Espejos de Agua aseguran que se trata de tareas necesarias para la limpieza y mantenimiento del sector. El debate divide opiniones en la ciudad de “La Calle Angosta”.

Jorge Orlando Echenique Petrini presentó la denuncia. Planteó interrogantes sobre el impacto ambiental, los controles y la preservación del río. "No corresponde a un reclamo de ahora. Estamos reclamando desde el año 2000, antes y durante la construcción de la autopista", señaló. Según su testimonio, la extracción en el Río Quinto viene desde hace años y la realizan distintas empresas que sacan áridos del cauce y de las costas.

Echenique Petrini apuntó a una situación actual a menos de 100 metros del Río Quinto. "Con el pretexto de limpiar los espejos de agua se están sacando miles de toneladas de arena que son llevadas a una empresa. Están los videos que lo fundamentan", afirmó.

Cuestionó que, para hacer ese tipo de trabajos en un cauce como el Río Quinto, declarado patrimonio ecológico provincial, se debería haber presentado un estudio y evaluación de impacto ambiental. "No sé si se ha hecho, porque en el estudio tiene que decir cuánta arena, en qué lugar y en qué condiciones", sostuvo.

El denunciante contó que le pidieron al Concejo Deliberante que se haga un estudio o que presenten el que se habría hecho años atrás, para verificar cuánta arena se debería sacar de un espejo de agua. "La denuncia también se presentó en la Justicia, la presenté con nombre y apellido", remarcó. Y, agregó: "Nosotros que crecimos en San Luis y Villa Mercedes, que nació a orillas del río, deberíamos cuidarlo y no se le da la importancia que tiene".

Recordó que usar el río Quinto como cantera de áridos ocurre desde hace tiempo y que al cauce le han hecho mucho daño. Desde el área de Espejos de Agua defienden que las tareas son de limpieza y mantenimiento necesarias para el sector, mientras la causa judicial avanza.