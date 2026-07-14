“Con la vieja política, los trabajadores no se endeudaban con bancos para comprar comida"

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) San Luis se sumó a las expresiones de rechazo ante la política salarial del gobierno provincial que además de haber ocasionado una notable pérdida del valor adquisitivo de los sueldos no cumple con el Convenio Colectivo de Trabajo del sector.

El secretario adjunto Gerónimo Ortiz, en un comunicado que distribuyó en los medios y en las redes sociales, tras hacer un repaso de la posición histórica que la organización ha tenido ante las anteriores administraciones provinciales, al referirse al presente, con una comparación con la llamada ‘vieja política, señaló ‘los dolores’ que afectan y perjudican actualmente a los agentes y profesionales de la sanidad y al resto de los servidores públicos.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, puntualizó:

“Los que quieran escuchar que escuchen.

Nadie puede desconocer el accionar de nuestra organización gremial.

Nadie podrá decir que nos quedamos frente a los abusos de autoridad, la discriminación, el acoso, el destrato que los “patrones de estancia” llevan adelante sembrando el miedo, miedo de perder el trabajo como viene sucediendo.

No seremos nosotros los que les daremos a los patrones, justificación para que corran a los trabajadores por reclamar por sus derechos que este gobierno libertario les quitó hasta el grado de humillación.

También decimos

Con la vieja política los trabajadores no pedían adelantos de sueldos a los tres días de cobrar.

Con la vieja política, los trabajadores no se endeudaban con los bancos para comprar comida (policías, salud, docentes, viales, administración central, etc).

La vieja política nunca mantuvo contratos basura como los son el monotributo, Estos contratos que le quitan el derecho a las mujeres hasta de parir, entre otras cosas.

La vieja política creaba derechos.

La vieja política respetaba los derechos adquiridos.

La vieja política no pisoteaba nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, como lo hace este gobierno.

Usted lo votó, ¡aguante o luche!”, expresa la parte medular del comunicado firmado por Gerónimo Ortiz.