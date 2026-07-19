Una gran maniobra le permitó a Colapinto sumar un punto en una carrera apasionante

Un punto más para el Campeonato del Mundo consiguió el piloto argentino Franco Colapinto gracias al décimo puesto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, que fue ganada por el líder del torneo, el italiana Kimi Antonelli.

Una estupenda maniobra del piloto de Alpine en la vuelta 31 le valió el punto que le permite sumar 19 en el campeonato y acomodarse en la décimo segunda posición. Colapinto venía en el puesto 12 cuando superó en una misma instancia a su compañero de equipo, Peter Gasly, y a Liam Lawson.

Con la colocación, Franco sumó en seis de las diez carreras que hasta ahora se disputaron en la Categoría Madre. Otra de las razones de la buena perfomance del argentino fue la largada, en la que logró ascender cuatro posiciones y llegar hasta el séptimo puesto pese a que había largado 11 en la parrilla.

El podio fue completado por Charles Leclerc y por Max Verstappen.