El Dibu Martínez, el único destacado en una final muy complicada

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue el único futbolista argentino de rendimiento destacado en una final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina fue superada completamente por el conjunto español.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el guardameta fue fundamental para evitar la caída de su arco en un sinfín de ocasiones, a pesar de no poder frenar el disparo alto del delantero Ferran Torres, que convirtió el 1-0 final en el segundo tiempo extra.

Más allá del guardameta, el astro argentino Lionel Messi pudo redondear un segundo tiempo extra más peligroso, con uno de los pocos remates efectivos de la Selección, mientras que el lateral Nicolás Tagliafico, con su capacidad para imponerse en la mayoría de los mano a mano ante el delantero Lamine Yamal, tuvo un encuentro aceptable.

El mal partido del representativo argentino fue generalizado, con un planteo en el que priorizó defenderse pero, al poblar el equipo de mediocampistas internos, no pudo contraatacar en ninguna ocasión, a pesar de defender replegado.

Mientras el combinado español no podía aprovechar sus llegadas de peligro, Argentina aguantaba el cero en el arco y alcanzó a forzar un alargue, hasta que Ferran Torres puso el 1-0, que terminó siendo final.

Además, la Selección argentina tuvo que jugar con 10 hombres desde el tercer minuto de descuento del tiempo reglamentario, tras la expulsión del mediocampista Enzo Fernández, cuya primera amonestación fue polémica.

El 1x1 de la Selección argentina:

Emiliano Martínez: (9). Tuvo una gran cantidad de atajadas durante los 90 minutos reglamentarios y el primer tiempo del alargue, entre las que se destacaron un cabezazo de Aymeric Laporte y un tiro libre de Yamal.

Gonzalo Montiel: (6). No tuvo un mal partido, con algunos cruces ante Marc Cucurella y Álex Baena, aunque fue reemplazado en la segunda parte.

Cristian Romero: (6). Pudo cortar una importante cantidad de centros, aunque jugó con la incomodidad de tener que seguir a Dani Olmo hasta afuera del área y terminó con una lesión en el segundo tiempo.

Lisandro Martínez: (6). Estaba teniendo un buen primer tiempo, importante en las marcas dentro del área, pero se lesionó al cortar con una falta en campo rival y fue reemplazado al final de la primera parte.

Nicolás Tagliafico: (7). Aunque sufrió algunas veces contra Yamal, algo lógico al tratarse de uno de los mejores futbolistas del mundo, pudo ganarle la mayoría de los duelos.

Rodrigo De Paul: (3). Sufrió el partido, a la par de todo el mediocampo, y tuvo muy poca participación con la pelota en los pies.

Enzo Fernández: (3). Su expulsión, luego de una dura patada ante Cubarsi, terminó de obligar a Argentina a defender dentro de su área.

Alexis Mac Allister: (3). No tuvo participaciones positivas en todo el partido, incapaz de seguir las marcas ante un mediocampo rival de gran dinámica y cambios de posición sin pelota.

Nicolás González: (4). No ayudó a Tagliafico en la marca de Lamine Yamal en ningún momento, además de tener problemas para trascender en un primer tiempo en el que Argentina no atacó.

Lionel Messi: (5). fue perjudicado por el planteo del equipo, aunque sus apariciones fueron escasas hasta ponerse en desventaja, cuando pudo sacar un remate de volea y combinar con Simeone por derecha.

Julián Álvarez: (4). Otro futbolista perjudicado por el planteo, únicamente pudo correr para presionar.

Entraron desde el banco:

Nicolás Otamendi: (6). Ganó muchas faltas y jugó el segundo tiempo extra en campo rival.

Leandro Paredes: (4). No tuvo un buen ingreso, con algunos errores en la salida y una amarilla innecesaria que lo hizo quedar condicionado el resto del partido.

Nahuel Molina: (5). A pesar de algunos cortes, el gol llegó por su banda como en la mayor parte del Mundial, al no ganar de cabeza ante Williams y girar al revés, por lo que tampoco pudo cortar su pase atrás.

Facundo Medina: (5). Tuvo buena intuición para cortar un centro atrás de Yamal.

Giuliano Simeone: (6). Fue el que mejor entró desde el banco de suplentes, aportando sacrificio, profundidad y asociaciones con Messi, a pesar de no poder definir con precisión un remate de volea en el área rival, la llegada más clara argentina.

Marcos Senesi: (-). No jugó el tiempo suficiente.