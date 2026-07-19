"Siento tristeza; pero un agradecimiento eterno a estos chicos"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, como es habitual, destacó el compromiso de los jugadores por encima de la tristeza por la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó el entrenador una vez finalizada la final ante España.

Y agregó: "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo".