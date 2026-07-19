"Siento tristeza; pero un agradecimiento eterno a estos chicos"
“Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo”, expresó el DT.
Por redacción
| Hace 2 horas
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, como es habitual, destacó el compromiso de los jugadores por encima de la tristeza por la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.
"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó el entrenador una vez finalizada la final ante España.
Y agregó: "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo".
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