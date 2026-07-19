Así quedó el listado de campeones del mundo

España se consagró campeona del Mundial 2026 al vencer a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de New York/New Jersey y obtuvo la segunda Copa del Mundo de su historia.

El equipo español igualó la línea de Uruguay y Francia entre las selecciones con dos títulos mundiales. La "Roja" volvió a conquistar el certamen después de la histórica consagración lograda en Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos.

El conjunto español disputó apenas la segunda final mundialista de su historia y consiguió mantener un pleno de efectividad en partidos decisivos.

En cambio, Argentina cayó en su séptima final y quedó con tres títulos mundiales, obtenidos en 1978, 1986 y 2022, además de las derrotas sufridas en 1930, 1990, 2014 y 2026.

La Copa del Mundo, creada en 1930 con trece selecciones participantes en Uruguay, llegó por primera vez en esta edición a un formato de 48 equipos, después de las ampliaciones a 16 participantes en 1954, 24 en 1982 y 32 desde Francia 1998.

Aun así, el torneo no tuvo un campeón inédito, ya que sólo ocho países lograron conquistar el máximo trofeo del fútbol mundial.

Brasil continúa siendo el seleccionado más ganador de la historia con cinco títulos, seguido por Alemania e Italia con cuatro. Argentina permanece con tres, mientras que España alcanzó a Uruguay y Francia con dos conquistas. Inglaterra completa la lista de campeones con un título.

España amplió además un palmarés que ya incluía cuatro Eurocopas, un Mundial y una Liga de las Naciones UEFA.

Argentina, pese a la derrota, sigue siendo la selección con más títulos oficiales absolutos del mundo gracias a sus tres Copas del Mundo, 16 Copas América, dos Finalíssimas, una Copa Confederaciones y una Copa Panamericana.

Así quedó el listado de campeones: