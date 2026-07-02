Los minions tiñen de amarillo las pantallas en el invierno

La cartelera de los cines se prepara para una temporada llena de tanques. A los que están (“Supergirl”, “Toy story 5”) se suma esta semana otra película que promete cortar muchos tickets y continuar la historia querida por todos. Y se anuncian para las próximas semanas más éxitos.

El paso a paso tiene esta semana a un estreno que puede ser el más fuerte del invierno: “Minions y monstruos”, la nueva aventura de esos seres amarillos de idioma incomprensible que alegraron al mundo en la saga “Mi villano favorito”.

La que se estrena a principios de julio será la séptima historia en la que aparecerán los pequeños personajes. Estuvieron en las cuatro de “Mi villano” y sumaron hasta ahora dos spin off.

El tercero es el momento en que los minions conquistan Hollywood y se convierten en estrellas de cine. Pero también es la historia de todo lo que perdieron y de los monstruos que dejaron sueltos por el mundo.

Ahora, será el momento de unir fuerzas para salvar el planeta de un caos que ellos mismos crearon.