Beneficios fiscales: proponen limitar el acceso a funcionarios y sus familiares

El senador nacional Fernando Salino (PJ San Luis) presentó dos proyectos de ley para limitar el acceso de funcionarios públicos a beneficios fiscales. La iniciativa se conoció días después de la polémica por la adhesión del exjefe de Gabinete Manuel Adorni al Régimen Simplificado de Ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal.

El primer proyecto apunta directamente a ese régimen. Salino propone prohibir que funcionarios del ámbito político, junto a sus cónyuges, convivientes y familiares directos, puedan utilizar el esquema simplificado de Ganancias. De aprobarse, los dirigentes alcanzados deberían seguir presentando su declaración jurada a través del régimen general. La restricción no se cortaría al dejar el cargo: se extendería por dos años más después de haber abandonado la función pública.

El segundo proyecto va sobre los blanqueos. La iniciativa veda por 10 años el ingreso a cualquier régimen de exteriorización de activos a funcionarios y exfuncionarios que hayan ejercido en la última década. El alcance es amplio e incluye a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y a integrantes de organismos de control. La prohibición también alcanzaría a familiares directos, a contratistas del Estado y a personas con condenas penales específicas.

Ambas presentaciones se dan en un contexto donde la Ley de Inocencia Fiscal habilita un régimen simplificado con alícuota del 1,5% para exteriorizar hasta 50 mil dólares o el 35% de los ingresos de los últimos 3 años.

La norma actual ya excluye del blanqueo a quienes se hayan desempeñado en el sector público en los últimos cinco años, y también a cónyuges y ascendientes y descendientes de esos funcionarios. Salino busca ampliar esos plazos y cerrar el acceso al régimen simplificado.

Con estos proyectos el senador justicialista busca poner el foco en la transparencia y en diferenciar a quienes administran recursos públicos del resto de los contribuyentes. Las iniciativas quedaron giradas a las comisiones del Senado y se espera que en las próximas semanas comiencen a debatirse.