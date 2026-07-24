Un actor puntano en España: actuaciones, emoción, la final del Mundial y proyectos futuros

En su largo paso artístico por España, Marcelo Di Genero tuvo muchos momentos que permanecerán en su siempre activa memoria. Pero hubo dos, en las últimas semanas, que lo movilizaron de manera especial. El actor tuvo la extraña sensación de ver festejar a miles de personas por obtener la Copa del Mundo ante Argentina y sintió, a la distancia el dolor de despedir a un ser querido.

Apenas se enteró, el martes, de la muerte de Alejo Sosa, con quien compartió cientos de escenarios y tenían una visión artística en común, además de una concordancia ideológica que los acercó en la lucha, Marcelo posteó una historia en sus redes en la que está, en los pasillos del auditorio Mauricio López, con el inolvidable director puntano. “Chau maestro”, escribió.

El sábado previo al partido que definió el Mundial 2026, cuando toda España aguardaba confiada la definición, Marcelo hizo su útima función de la gira, en Alicante. Muchos argentinos, incluso puntanos que viven allí, lo fueron a ver en “Rojos globos rojos”, el unipersonal escrito por Eduardo Pavlovsky.

La emoción, entonces, fue recíproca, de ida y vuelta. Arriba del escenario el intérprete sintió el cariño de la gente y los espectadores devolvieron con aplausos y felicitaciones al final el momento regalado por Marcelo.

Al día siguiente fue a un fan fest a mirar el partido, rodeado de argentinos y españoles que vibraron con el encuentro definitorio. “Fue una fiesta total en la previa, pero después vino la tristeza por el desenlace. Pero lo viví tranquilo, los argentinos que estuvimos asumimos que España fue superior y no hubo inconvenientes con las barras”, sostuvo el artista, quien dijo que la celebración española duró hasta la madrugada.

Sobre la gira en sí Di Genaro señaló que “fue una experiencia maravillosa”. Ahora se prepara para regresar a Málaga la semana que viene con un objetivo muy claro: entrevistase con el encargado cultural del Consulado Armenio para presentarle un proyecto para llevar la obra “Un mismo árbol verde”, que dirige, a la península.

En su paso español, el actor cumplió dos funciones en Madrid, dos en Barcelona, una en Málaga, más la final en Alicante. Además, visitó teatros, óperas y se empapó de una movida que siempre vio desde lejos, con algo de admiración, y que ahora a los 72 años puede comprobar de manera presencial.

No es un detalle menor si se tiene en cuenta que Di Genaro financió la gira de su propio bolsillo y se valió de amigos que hizo a lo largo de su carrera que le facilitaron hospedajes y le brindaron otras facilidades para hacer más llevadero su paso por España. Es el reconocimiento que le da el teatro un hombre que se dedicó toda su vida al escenario.