Villa Deportiva: tras el abandono y robo de materiales, finalizarán el polideportivo

El gobernador Claudio Poggi firmó este martes el decreto para adjudicar por $3.142 millones a la empresa Rubimik SRL la finalización del Polideportivo y edificio anexo de la Villa Deportiva, ubicada en el sector norte de la ciudad de San Luis.

La obra había quedado paralizada en diciembre de 2023, cuando el Gobierno decidió frenar toda la obra pública provincial. Esa decisión política dejó a medio terminar una infraestructura clave para el deporte puntano y el costo lo pagaron atletas, clubes, escuelas y familias de los barrios del norte de la capital.

Durante tres años la Villa Deportiva permaneció abandonada. En ese tiempo se perdió material que estaba acopiado en el predio. Hubo insumos que se echaron a perder por la intemperie y otros que fueron robados. Lo que debía ser un centro deportivo para niños, adolescentes, jóvenes y deporte adaptado se transformó en un predio sin custodia y sin uso.

El perjuicio no fue solo económico. Organizaciones deportivas y de deporte adaptado denunciaron que la paralización significó un retroceso enorme en materia de políticas públicas. Incluso hubo episodios de discriminación en el lugar contra niños que practican deporte adaptado, que se quedaron sin el espacio prometido para entrenar y competir.

"Se frenó todo porque el gobernador estaba encaprichado en decir que la provincia no tenía fondos. Después se supo que los fondos existían", señalan desde el ámbito deportivo.

La obra quedó detenida pese a estar iniciada y con financiamiento, postergando por tres años un espacio público de gran magnitud para un sector de la ciudad que más lo necesita.

La reactivación llega ahora, en pleno proceso electoral, cuando el gobernador busca la reelección. El contraste entre el abandono de estos años y la aceleración actual reabre el debate sobre los criterios para definir las prioridades de inversión.

La adjudicación a Rubimik SRL marca el reinicio de los trabajos. Pero para el deporte puntano llegan tarde. Tres años de paralización dejaron materiales perdidos, promesas incumplidas y a una generación de deportistas sin el polideportivo que ya debía estar funcionando.