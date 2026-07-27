NTVG, para quienes buscan refugio en una canción

Son muchos los detalles que Martín Gil, el trompetista de NTVG, recuerda de la primera vez que su banda estuvo en San Luis, en julio de 1996. Con memoria prodigiosa por la cantidad de lugares que visitaron a lo largo de 35 años de carrera, el músico sostiene en diálogo con El Diario de la República que aquella noche estaba "helada" y que el lugar “estaba en el centro de la ciudad, tenía un escenario alto, con las paredes con los ladrillos a la vista”.

Efectivamente, aquella noche en la que el grupo uruguayo hizo su debut en “Muró”, un olvidado espacio de calle Colón a metros de Ayacucho, contó con el marco que Gil expresó en una charla telefónica desde Brasil, donde estaba de vacaciones antes de retomar la gira que el viernes 31 de julio traerá al grupo a Roma Multiespacio. Respecto a la reacción del público, el recuerdo para los integrantes del conjunto es más fácil: en todos lados los reciben con cariño y afecto.

La música, sea en letras como en melodías, es donde encontramos contención y un espacio para la reflexión”.

La nueva llegada de NTVG a San Luis tiene como fin presentar “Florece en el caos”, su nuevo disco, compuesto de 10 canciones de contenido optimista y con el sello que grupo estableció desde sus inicios. “Lo que todos buscamos –dijo el trompetista- es encontrar refugio en las canciones ante determinadas circunstancias. La música, sea en letras como en melodías, es donde encontramos contención y un espacio para la reflexión”.

Sin embargo, tanto Martín como sus compañeros saben que la buena onda que demuestran en sus temas no está exenta de la crudeza que los rodea, aunque “intentamos dar una mirada que sea constructiva, aún con el conocimiento de que puede haber gente que no esté de acuerdo. Eso lo tenemos claro desde que le pusimos el nombre a la banda”.

La gira de “Florece en el caos” comenzó en febrero y tuvo una cuantas fechas por todo el continente hasta el 31 de mayo, cuando tocaron en Ecuador y pararon, un poco para descansar y otro poco para ver el Mundial. El show de San Luis será el segundo de la segunda parte del tour que iniciará el jueves en Pergamino.

Martín Gil, trompetista de la banda. "Cuando lo colectivo funciona, se encuentra la fórmula".

“La verdad es que veníamos tocando un montón, rodando por todos lados y tenemos una lista muy consolidada de temas. En los ensayos previo a la segunda parte seguramente vamos a variar las canciones porque queremos tocar alguna que no habíamos hecho”, sostuvo Gil, quien aclaró que aunque se trate de la presentación del disco, siempre algún tema nuevo que se queda afuera para hacerle lugar a los clásicos.

El uruguayo prometió un recital largo, cercano a las dos horas, que contendrá temas de todos los discos y que tendrá la efervescencia rockera, los momentos de tranquilidad y el final con toda la fuerza del grupo.

Aunque Gil no es precisamente el más futbolero de la banda, vivió con cercanía el Mundial que acaba de terminar con la pena de la temprana ida de la selección uruguaya. Poco antes de comenzar el certamen, el grupo se reunió con Jorge Drexler, la murga Agarrate Catalina y varios integrantes del plantel que consiguió el cuarto puesto en la Copa del Mundo de Sudáfrica para grabar una emotiva versión de “Cielo de un solo color”, el himno celeste de NTVG.

Para alejar cualquier polémica futbolera, Martín aseguró que hinchó por Argentina cuando su país quedó eliminado y calificó a la campaña del cuadro de Lionel Messi como “brutal”. “No queda más que felicitarlos y tomar la enseñanza de que cuando lo colectivo funciona, se encuentra la fórmula y los resultados vienen solos. Nosotros en la banda vivimos algo parecido”.