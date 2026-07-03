Afirman que a Cristian Ojeda le dispararon a menos de un metro, a quemarropa

Franco Capellini, abogado de la familia de Cristian Ojeda baleado por un policía en el barrio “Padre Mujica”, cuestionó duramente la versión oficial sobre el hecho. Según el querellante, hay tres relatos diferentes: lo informado a los medios, la que figura en el expediente y la que él considera real, construida a partir de testimonios de familiares y testigos.

"La versión periodística es falsa. La dada en el expediente, que considero que será la defensiva del policía, también es falsa", afirmó el letrado.

De acuerdo al abogado Capellini, lo que hicieron trascender los organismos oficiales sostiene que Ojeda tenía una orden de restricción para no acercarse a la casa de su madre y que violó la prisión domiciliaria. Además, indica que el efectivo lo identificó, que Ojeda se le abalanzó para sacarle el arma y que en el forcejeo el arma se disparó.

El querellante lo desmintió: "No ha existido, no existe y no hay constancia de que exista una medida de restricción a favor de la madre en contra del señor Ojeda. Hemos pedido informe y arrojó que no existe medida de restricción alguna".

También negó que el móvil policial estuviera haciendo tareas de prevención y que la madre de Ojeda les haya hecho señas para que se acerquen. "El móvil simplemente paró. No tuvo llamado de nadie ni por comando radioeléctrico, ni por 911, ni por advertencia de vecinos, ni de familiares", aseguró. Dijo que pidieron las grabaciones y están a la espera de la disposición de la fiscalía. "Los mismos policías que en un principio refieren que existieron llamados, en el expediente declaran lo contrario: que la madre le estaba haciendo señas de manos. O sea, no hubo llamados".

Para la querella, el policía intervino en la casa de la madre de Ojeda y lo sacó a la calle mediante forcejeos. "Mi cliente claramente se asustó, no sabía qué sucedía. En un momento del forcejeo se cae entre una pared y una moto, queda casi inmovilizado".

En ese momento, según el relato, el efectivo se acercó al móvil, tomó su arma reglamentaria, "entiendo una escopeta, una Itaca", y cuando intentó reducir a Ojeda, que se estaba levantando del piso, efectuó un disparo. "El disparo impacta en la zona abdominal inferior izquierda. La Itaca tiene restos de goma o munición de guerra, pero a tan corta distancia, menos de un metro, con una persona en el piso, las repercusiones son casi las de posta de plomo", explicó.

En delicado estado de salud

Ojeda atraviesa una situación crítica. "Se disputa entre la vida y la muerte", dijo el abogado. Hasta el día de ayer, la familia informó que le habían sacado la intubación porque puede respirar por sus propios medios, lo que implica una evolución favorable. Sin embargo, pasó por una cirugía grave por perforación de intestino delgado, con los intestinos expuestos por el disparo. "Va a tener repercusiones irreversibles en su vida", agregó.

El letrado remarcó que los policías involucrados siguen en funciones y con su arma reglamentaria. "Hoy en día los policías han prestado declaración y lo que llama poderosamente la atención es que siguen en ejercicio de su función. También se ha pedido informe al área de sumarios".

"Acá no estamos juzgando si este señor tenía alguna situación de violencia con su familia. Acá lo que se está viendo es un procedimiento policial para la detención de esta persona, que no estuvo en el marco de normalidad de lo que es una detención, incluso una detención violenta", sostuvo. Y cerró: "Estamos viendo últimamente que hay muchos policías imputados, hay mucha violencia policial. Entendemos que no se puede denigrar a una persona. Se puede prevenir el delito y detener sin dispararle a quemarropa a una persona que está tirada en el piso".