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Renovación e interna

UCR: tras el freno judicial, quieren llamar a elecciones para el 25 de octubre

El presidente del partido informó que propondrá esa fecha y que para el 18 de julio citarán a la Convención Provincial.

Por redacción
| Hace 1 hora

Después de la resolución judicial que hizo caer todo el viciado proceso electoral de renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical, el presidente del partido Juan Álvarez Pinto informó que impulsará que las elecciones se desarrollen el 25 de octubre.

 

 

El juez federal Juan Esteban Maqueda, tras un planteo del exdiputado nacional José Riccardo y otros afiliados del centenario partido por un cúmulo de irregularidades, reconoció su legitimidad y declaró la nulidad de todo lo actuado por Álvarez Pinto por vulnerar la Carta Orgánica Provincial y la Carta Orgánica Nacional.

 

La disposición del magistrado avala el reclamo de la oposición partidaria por disposiciones “dictadas por un órgano que carecía de competencia para modificar o suspender disposiciones fundamentales que regulan la vida institucional y electoral”.

 

 

Una vez que fue notificado de la disposición judicial, el presidente de la Unión Cívica Radical de San Luis (espacio que integra la coalición gobernante con el poggismo), el Álvarez Pinto informó que ha convocado al Comité Ejecutivo Provincial para proponer el llamado a elecciones internas para el próximo 25 de octubre y que se convocará a la Convención Provincial para el día 18 de julio, a los fines de dar tratamiento y aprobación del correspondiente cronograma electoral, dando inicio formal al proceso institucional previsto por nuestra Carta Orgánica.

 

“Este paso reafirma el compromiso de nuestra conducción con el respeto a la institucionalidad, la participación de los afiliados y el fortalecimiento de la vida democrática del partido”, señaló el titular de la UCR.

 

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