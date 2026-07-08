Denuncian un “negocio redondo” para una clínica privada

La polémica por el uso del acelerador lineal del Hospital Pediátrico de San Luis volvió a la agenda. La diputada justicialista Silvia Sosa Araujo, ex ministra de Salud, denunció que el Centro de Oncología Radiante (CENOR) hace más de un mes deriva a sus pacientes al sistema público para usar el equipo del Estado, pero les cobra el tratamiento como si lo hiciera en su clínica.

Según Sosa Araujo, el equipo de radioterapia que tiene el Cenor se rompió hace tiempo y es muy viejo. Para reponerlo, el Gobierno provincial le gestionó y facilitó un crédito a la clínica ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La firma está inscripta como Pyme, para comprar un acelerador lineal usado.

Mientras colocan el nuevo equipo, que ya lleva meses de instalación, usan el acelerador del Hospital Pediátrico que fue instalado en 2019 durante su gestión. "Es de altísima generación, hay muy pocos en Argentina. No lo puede manejar cualquiera, por eso utilizan a nuestros profesionales para atender a sus pacientes", explicó la diputada.

El equipo público atiende entre 20 y 25 personas por día porque cada sesión lleva tiempo. El resto de los pacientes son derivados a Río Cuarto.

La desazón, dijo Sosa Araujo, se ve en la cara de cada empleado del hospital. Por orden del Ministerio de Salud tienen que atender a los derivados del Cenor y "observar el negociado impune que se trasluce detrás de cada atención".

De acuerdo a las fuentes citadas por la legisladora, el Cenor cobra el tratamiento completo al paciente, pero deriva la práctica al hospital. Al Estado le deja solo entre un 30% y 40% de lo que factura. "Se atienden en el público, pero la clínica cobra como si se hicieran en su centro”

La ex ministra aclaró que no es un tema nuevo. "Yo ya hablé de esto en diciembre cuando se trató el proyecto de recupero de gastos de salud que tuvo media sanción. Lo mencioné como ejemplo de que al Gobierno no le interesa el recupero”. “Desde diciembre se está colocando el equipo nuevo en el Cenor y siguen facturando como si hicieran ellos el trabajo", cerró Sosa Araujo.

El Cenor

Ubicado en calle Alfredo Palacios, cerca de la Ediro, es el primer y único centro privado de radioterapia de San Luis. Está muy bien conceptuado por sus pacientes, pero hace meses no puede brindar el servicio completo por la rotura de su acelerador.