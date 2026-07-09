Con sombrero ajeno: el Gobierno provincial maquilló su gestión con una iniciativa nacional

Teresa Nigra y Gustavo Bertolini, durante el anuncio del "trabajo articulado" ante el programa oftalmológico. Foto: ANSL.

El anuncio con bombos y platillos del programa oftalmológico "Ver para Ser Libres" desnudó, una vez más, la dinámica preferida del Gobierno de San Luis: apropiarse de los recursos y la gestión ajena para disimular la preocupante inacción local.



Lo que en los papeles se presentó en conferencia de prensa como un "trabajo articulado" entre los ministerios provinciales de Salud y Desarrollo Humano y la cartera de Capital Humano de la Nación, en la práctica no es más que un remiendo temporal a la profunda decadencia del sistema sanitario puntano, utilizado políticamente con un descaro alarmante.



La llegada de los dos colectivos sanitarios que recorren la provincia realizando controles visuales y entregando anteojos gratuitos a niños y adolescentes es, sin dudas, un beneficio directo para las familias en un contexto económico asfixiante.



Sin embargo, el bochorno radica en el uso político del despliegue. En las distintas localidades de la provincia, referentes del poggismo se apuraron a "informar" sobre los turnos e intervenir el territorio, jactándose de la iniciativa casi como si las unidades móviles hubiesen salido de las arcas provinciales.



Esta estrategia no es nueva ni causa sorpresa en la provincia. Ante una alarmante escasez de ideas propias, la gestión actual viene demostrando una notable comodidad en el "copiar y pegar".



Ya se ha visto con los programas de escrituración, las viviendas sociales o el sistema de alarma ciudadana: iniciativas que ya existían, que formaban parte de la estructura del Estado, y a las que la actual administración solo les cambió el nombre para relanzarlas bajo el ala de una épica fundacional inexistente.



Durante la presentación del operativo, los ministros Teresa Nigra y Gustavo Bertolini intentaron maquillar la dependencia de los recursos nacionales agradeciendo exageradamente a los funcionarios de Sandra Pettovello.



Pero la realidad queda a la vista cuando se analiza la logística: el camión, los insumos y la estructura principal vienen de Nación. La Provincia, en tanto, apenas aporta el esquema básico de oftalmólogos locales y el uso de instalaciones como las sedes de la UPrO o terminales de ómnibus.



Mientras el Gobierno provincial celebra un programa enlatado que dura solo un mes, las guardias de los hospitales públicos puntanos y los centros de salud del interior continúan sufriendo un vaciamiento estructural crónico.

