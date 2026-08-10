River oficializó la incorporación de Thiago Almada

River oficializo la incorporación de Thiago Almada, como el noveno refuerzo, proveniente del Atlético de Madrid por una cifra de alrededor de 20 millones de euros.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, firmó contrato por más de cuatro temporadas hasta el 31 de diciembre de 2030, convirtiéndose en la compra más cara de un club en el fútbol argentino.

El jugador llegó en la madrugada de este lunes; posteriormente hizo una parada en el Más Monumental para estampar la firma definitiva con el club y realizar las fotos protocolares para su presentación, con la indumentaria de River y el estadio de fondo.

A pesar de su reciente aterrizaje en el país, se presentó en el River Camp de manera inmediata para realizar su primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo "Chacho" Coudet.

Luego de su participación en la Copa Mundial 2026 realizada en Estados Unidos, Canadá y México, el "Guayo" se tomó las vacaciones correspondientes, donde se mantuvo entrenando junto a Enzo Fernández, mientras el Atlético de Madrid negociaba su salida ante las pretensiones del jugador para cambiar de club.

Ante la falta de ofertas seductoras que lo mantuvieran en el viejo continente, aparecieron River y Flamengo como contundentes candidatos a obtener las gambetas y goles del oriundo de Fuerte Apache.

El "Mengao" había elevado la oferta formal al "Colchonero" que rondaba los 30 millones más un sueldo de más de 5 millones, pero con un breve paso por Botafogo hace unos años, Almada priorizó y dio el visto bueno para que la delantera de las negociaciones la lleve el "Millonario" que ofertaba mucho menos pero convencía tanto al club de Madrid como al jugador.

El campeón del mundo superará ampliamente el récord que Ángel Correa había establecido pocas semanas atrás, cuando River acordó su llegada desde Tigres de México por alrededor de 15 millones de dólares.