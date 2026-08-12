Histórica paliza a Independiente: Atlético Tucumán lo goleó 4 a 0
El “Decano” tuvo una noche gloriosa para dejar a fuera al “Rojo”. Hubo un doblete de Nicolás Laméndola, la figura. Los restantes goles fueron anotados por Manuel Brondo y Facundo Nicolá.
Por redacción
| Hace 2 horas
El club Altético Tucumán goleo a Independiente por 4-0 y se clasifico a los cuartos de final de la Copa Argentina donde esperará al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los autores de la historica paliza ante el "Rojo" fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicolá pusieron el segundo y tercero respectivamente.
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