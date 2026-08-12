Histórica paliza a Independiente: Atlético Tucumán lo goleó 4 a 0

El club Altético Tucumán goleo a Independiente por 4-0 y se clasifico a los cuartos de final de la Copa Argentina donde esperará al vencedor entre Aldosivi e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los autores de la historica paliza ante el "Rojo" fueron Nicolás Laméndola por duplicado a los 31 del primer tiempo y a los 25 del complemento, mientras que Manuel Brondo y Facundo Nicolá pusieron el segundo y tercero respectivamente.