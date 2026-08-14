Dos policías acusados de la muerte de Magalí Morales seguirán en prisión

Los cuatro policías sospechados por la muerte de Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara permanecerán en la misma condición en la que están ahora, es decir dos detenidos y otras dos en libertad tras una audencia encabezada por la jueza Natalia Pereyra Cardini.

La magistrada tomó la decisión de mantener privados de su libertad por al menos tres meses más al comisario Heraldo Reynaldo Clavero y a Marcos Dionisio Ontiveros; en tanto que las oficiales María Eugenia Arguello y Victoria Johana Torres deberán firmar el libro de procesados una vez al mes. No podrán salir de la provincia ni mantener comunicación con familiares de la víctima.

La resolución de la jueza llegó en momentos en que los familiares de los oficiales detenidos marchan cada tanto en Santa Rosa para clamar por la inocencia de los acusados y exigir su consecuente liberación.

Además, la etapa de investigación tendrá una prórroga cuatro meses “a fin de garantizar el Derecho de Defensa”, informaron en la Justicia, que le pidió a las partes que incorpore las evidencias pendientes “con la mayor premura posible”.

Pereyra Ciardini rechazó el pedido de prisión domiciliaria para el comisario Clavero debido a que no se ha realizado todavía el informe socioambiental “ni se ofreció persona para el control del cumplimiento”. Las defensas de Clavero y de Ontiveros presentaron recursos de revisión para modificar las negativas de la magistrada a cambiar su condición de detenidos en el proceso.

Por orden del Procurador General de la Provincia, participaron de la audiencia los fiscales Adriana Cangelosi, César Hugo Salazar Molina y Virginia Palacios, quienes colaborarán con la titular. Además de las partes, estuvo en la audiencia Gerardo Battiston, en representación de Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.