En medio de oscuros nubarrones, Juventud se quedó sin DT

La crisis en el Club Atlético Juventud Unida Universitario detonó. La institución atraviesa su momento más crítico: violencia institucional, sanciones de AFA, peligro de descenso y ahora, sin director técnico.

Se fue Alexis Matteo

El Club informó oficialmente que Alexis Matteo deja de ser el director técnico de del plantel que interviene en el Torneo Federal “A”.

Según el comunicado, "el entrenador recibió una propuesta superadora por parte de otra institución de una categoría superior, motivo por el cual se decidió dar por finalizado su vínculo con nuestro club".

La institución ya se encuentra trabajando en la búsqueda de su reemplazante. La salida del DT se da en el peor momento futbolístico del "Juve".

Violencia en "El Bajo": directivo agredido y policía herido

La tensión explotó en el Estadio “Mario Sebastián Diez” "durante el encuentro con Círculo Deportivo de Otamendi que finalizó 0 a 0.

Un grupo de barras de la cabecera norte invadió la platea oeste para increpar directamente a la comisión directiva. Los incidentes derivaron en una feroz agresión física a Gonzalo Salgueiro, secretario del club y exjugador.

La policía intervino para contener los desmanes, dejando a un efectivo herido con lesiones de consideración en el rostro. El partido debió suspenderse durante 10 minutos.

Los 3 pilares de la crisis

Sanción del Consejo Federal: la dirigencia arrastra una suspensión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por organizar un torneo sin la debida autorización de los entes reguladores.

Riesgo de Descenso: En el plano futbolístico, el equipo arrastra un magro rendimiento deportivo, acumulando pocos puntos de margen y manteniéndose al límite de la zona de descenso.

Fallas de Seguridad: Exdirigentes como Juan Martín Divizia denunciaron una grave falta de planificación en los operativos policiales, señalando que los accesos sin control facilitaron la emboscada de los violentos.

Severas sanciones en puerta

Debido a los disturbios y al historial del club en temporadas anteriores, el Tribunal de Disciplina podría aplicar severas multas económicas, quita de puntos o la clausura del estadio.

Con DT nuevo por buscar, puntos en riesgo y la cancha bajo la lupa, Juventud juega hoy su partido más difícil fuera de la cancha.