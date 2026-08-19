La Liga Sanluiseña de Fútbol se queda sin representantes en el Regional Amateur

El fútbol de la provincia sufrió un golpe histórico. La Liga Sanluiseña de Fútbol no tendrá representantes en el próximo Torneo Regional Amateur, una situación inédita para una entidad que históricamente siempre tuvo clubes disputando la competencia.

GEPU, campeón del Clausura 2025, y Defensores de Nogolí, ganador del Apertura 2026, tenían las dos plazas deportivas disponibles. Pero ambos resolvieron bajarse de la competencia ante la falta de apoyo económico para afrontar los costos de participación.

Crisis institucional y falta de respaldo

La decisión de los clubes encuentra a la Liga atravesada por una crisis institucional que, de acuerdo a opiniones coincidentes, se profundizó durante la gestión de Laura Sánchez.

Ni la entidad consiguió sostener la presencia de sus campeones en el torneo ni apareció un respaldo del Gobierno provincial que permitiera garantizar la participación de los dos equipos clasificados.

En el interior del país, jugar un Regional Amateur implica viajes, viáticos, arbitrajes y seguros. Sin ayuda, es imposible para clubes del ámbito local.

La sanción que cerró todas las puertas

La salida de GEPU y Defensores abrió una segunda dificultad. Ningún otro club pudo ocupar esas plazas o gestionar una licencia deportiva ante el Consejo Federal.

La razón: La Liga Sanluiseña fue sancionada a partir del conflicto generado por la Copa San Luis 2026 que fue organizada por Juventud y cuya disputa no fue comunicada al Consejo Federal de AFA.

Esa medida disciplinaria tiene ahora una consecuencia deportiva concreta. Mientras en otras ediciones la ausencia de un clasificado podía resolverse mediante otra institución interesada en competir, esta vez esa alternativa quedó bloqueada.

La Liga perdió a sus dos representantes deportivos y tampoco tuvo margen institucional para buscar reemplazantes.

De esta forma, la Liga Sanluiseña quedará completamente afuera del Torneo Regional Amateur.

La combinación entre las bajas de GEPU y Defensores de Nogolí y la sanción vigente del Consejo Federal deja a la conducción de Laura Sánchez sin representantes en una de las principales competencias del fútbol del interior.

Para los clubes de San Luis, el Regional es vidriera, es roce y es la posibilidad de ascender. Este año, esa vidriera estará apagada.