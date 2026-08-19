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Festejo en Chile

Platense superó a Coquimbo por penales y está entre los mejores de América

Con esta angustiante victoria desde los 12 pasos (7-6), avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El próximo objetivo es Fluminense. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Platense derrotó a Coquimbo Unido por 7-6 en la tanda de penales, luego de igualar sin goles en un partido muy chato y haber empatado 1-1 en el encuentro de ida, para sentenciar una historia clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

 

 

La jugada más clara del conjunto argentino en tiempo reglamentario había llegado a los 43 minutos del segundo tiempo, con un remate del delantero Nicolás López que dio en el travesaño.

 

 

En la definición por penales, para el “Calamar” marcaron los defensores Agustín Lagos y Mateo Mendía, los delanteros Nicolás López, Luciano Giménez y Franco Zapiola, el arquero Juan Pablo Cozzani y el mediocampista Martín Barrios.

 

 

Por su lado, en el local convirtieron el volante Sebastián Galani, el delantero Nicolás Johansen, los defensores Elvis Hernández y Juan Cornejo, el guardameta Diego Sánchez y el atacante Alejandro Azocar, mientras que el tiro decisivo fue malogrado por el volante Salvador Cordero, que no pudo superar a Cozzani.

 

 

Así, Platense continúa escribiendo las páginas más doradas de su historia y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores, instancia en la que lo espera Fluminense de Brasil.

 

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