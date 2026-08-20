El cronograma de la sexta fecha del "Clausura 2026"
La jornada se abrirá este viernes con los partidos de Aldosivi ante Unión y Estudiantes RC contra San Lorenzo.
La sexta fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes con el encuentro de Aldosivi contra Unión de Santa Fe en Mar del Plata.
Además, ese mismo día tendremos el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, mientras que el fin de semana tendrá el momento cúlmine de la fecha con la mayoría de los partidos de una jornada que terminará el lunes.
Desde las 14:30 el "Tiburón" y el "Tatengue" darán la apertura del telón para un nuevo fin de semana cargado de fútbol y a partir de las 20:00 el "Ciclón" deberá seguir en la línea de la victoria en su visita a Córdoba.
En la jornada del sábado, el encuentro más destacado será entre Independiente de Avellaneda y su homónimo de Mendoza, desde las 18:30, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia en el VAR de Salomé Di Iorio.
El domingo tendrá a tres de los grandes del fútbol argentino como protagonistas: Boca deberá visitar en el "Cilindro" a Racing a partir de las 21:30, en el cruce interzonal; ambos con la necesidad de empezar a sumar de a tres debido a que los dos acumulan una sola victoria en cinco fechas.
Horas antes, a partir de las 19:15, River vuelve al Monumental para recibir a Vélez, donde deberá imponerse para demostrar que el triunfo contra Argentinos Juniors no fue casualidad tras una racha negativa en el campeonato.
Agenda y detalles de los partidos de la fecha 6
Viernes 21 de agosto
- Aldosivi - Unión (SF) - 14:30 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas
- Estudiantes (RC) - San Lorenzo - 20:00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Lucas Caballero
Sábado 22 agosto
- Gimnasia y Esgrima (LP) - Gimnasia y Esgrima (M) - 16:00 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos
- Atlético Tucumán - Instituto (C) - 16:00 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Andrés Gariano
- Independiente - Independiente Rivadavia (M) - 18:30 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Salomé Di Iorio
- Newell’s - Banfield - 21:00 - Árbitro: Felipe Viola - VAR: Laura Fortunato
- Huracán - Riestra - 21:00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Dóvalo
Domingo 23 agosto
- Sarmiento - Estudiantes (LP) - 14:45 - Árbitro: Nicolás Lamolina - VAR: Jorge Baliño
- Barracas Central - Platense - 14:45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Sebastián Habib
- Belgrano (C) - Defensa y Justicia - 17:00 - Árbitro: Fernando Espinoza - VAR: Héctor Paletta
- River - Vélez - 19:15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Germán Delfino
- Racing - Boca - 21:30 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Fernando Echenique
Lunes 24 agosto
- Tigre - Central Córdoba (SdE) - 19:00 - Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Maximiliano Macheroni
- Lanús - Argentinos Juniors - 21:15 - Árbitro: Sebastián Zunino - VAR: Yamil Possy
- Talleres - Rosario Central - 21:15 - Árbitro: Sebastián Martínez - VAR: Adrián Franklin
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