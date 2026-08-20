El cronograma de la sexta fecha del "Clausura 2026"

La sexta fecha del Torneo Clausura comenzará este viernes con el encuentro de Aldosivi contra Unión de Santa Fe en Mar del Plata.

Además, ese mismo día tendremos el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y San Lorenzo, mientras que el fin de semana tendrá el momento cúlmine de la fecha con la mayoría de los partidos de una jornada que terminará el lunes.

Desde las 14:30 el "Tiburón" y el "Tatengue" darán la apertura del telón para un nuevo fin de semana cargado de fútbol y a partir de las 20:00 el "Ciclón" deberá seguir en la línea de la victoria en su visita a Córdoba.

En la jornada del sábado, el encuentro más destacado será entre Independiente de Avellaneda y su homónimo de Mendoza, desde las 18:30, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y la asistencia en el VAR de Salomé Di Iorio.

El domingo tendrá a tres de los grandes del fútbol argentino como protagonistas: Boca deberá visitar en el "Cilindro" a Racing a partir de las 21:30, en el cruce interzonal; ambos con la necesidad de empezar a sumar de a tres debido a que los dos acumulan una sola victoria en cinco fechas.

Horas antes, a partir de las 19:15, River vuelve al Monumental para recibir a Vélez, donde deberá imponerse para demostrar que el triunfo contra Argentinos Juniors no fue casualidad tras una racha negativa en el campeonato.

Agenda y detalles de los partidos de la fecha 6

Viernes 21 de agosto

Aldosivi - Unión (SF) - 14:30 - Árbitro: Bruno Amiconi - VAR: Nahuel Viñas

Estudiantes (RC) - San Lorenzo - 20:00 - Árbitro: Nazareno Arasa - VAR: Lucas Caballero

Sábado 22 agosto

Gimnasia y Esgrima (LP) - Gimnasia y Esgrima (M) - 16:00 - Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Diego Ceballos

Atlético Tucumán - Instituto (C) - 16:00 - Árbitro: Andrés Merlos - VAR: Andrés Gariano

Independiente - Independiente Rivadavia (M) - 18:30 - Árbitro: Yael Falcón Pérez - VAR: Salomé Di Iorio

Newell’s - Banfield - 21:00 - Árbitro: Felipe Viola - VAR: Laura Fortunato

Huracán - Riestra - 21:00 - Árbitro: Facundo Tello - VAR: Pablo Dóvalo

Domingo 23 agosto

Sarmiento - Estudiantes (LP) - 14:45 - Árbitro: Nicolás Lamolina - VAR: Jorge Baliño

Barracas Central - Platense - 14:45 - Árbitro: Hernán Mastrángelo - VAR: Sebastián Habib

Belgrano (C) - Defensa y Justicia - 17:00 - Árbitro: Fernando Espinoza - VAR: Héctor Paletta

River - Vélez - 19:15 - Árbitro: Darío Herrera - VAR: Germán Delfino

Racing - Boca - 21:30 - Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Fernando Echenique

Lunes 24 agosto