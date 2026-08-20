Una noche para el olvido: Rosario perdió y fue eliminado de la "Libertadores""

Rosario Central tuvo una noche trágica en la que casi no pudo efectuar remates al arco, ni siquiera con la ventaja de haber jugado gran parte del segundo tiempo con un hombre más, y perdió por 1-0 con Corinthians de Brasil, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El único gol de la noche y de la serie fue convertido por el extremo Breno Bidon, a los 34 minutos del segundo tiempo de un encuentro disputado en la Arena Corinthians.

Además, el local tuvo que jugar desde los 12 minutos con un hombre menos, por una dura infracción del mediocampista Raniele, que golpeó con la plancha en la rodilla de un rival.

El resultado final determina que Corinthians será el rival que enfrente Estudiantes en la próxima instancia, por un lugar en la semifinal de la Copa Libertadores.