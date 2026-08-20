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Triunfos y expectativas

Leonas y Leones a la siguiente instancia del Mundial

Las categorías femenina y masculina del seleccionado argentino de hockey disputan el torneo más importante del año en Bélgica y Países Bajos. Los dos conjuntos pasaron a la siguiente rueda y buscarán llegar a semifinales. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El Mundial de hockey que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos trajo buenas noticias para las selecciones femeninas y masculinas, que se clasificaron entre los ocho mejores equipos y mantienen la expectativa de avanzar en el torneo.

 

 

El triunfo por 7 a 1 de Los Leones el jueves a la mañana condujo a los argentinos a la siguiente fase, donde jugará con India o Inglaterra, el sábado a la tarde. Luego enfrentará al otro conjunto como parte de un nuevo grupo del que surgirán dos semifinalistas.

 

 

Las Leonas harán un camino similar. Las chicas se clasificaron a segunda fase luego de dos triunfos y un empate que les permitió ser las primeras del grupo.

 

 

El conjunto rugirá nuevamente el sábado en Bélgica a partir de las 15:30 en un grupo que compartirá con el local, más España y Alemania, a quien ya venció en la primera rueda por lo que evitará jugar con ellas nuevamente.

 

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