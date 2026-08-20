Agenda: El último tramo de agosto comienza con música para todos los gustos
Conciertos, obras de teatro, stand up y buena onda en una jornada marcada por los espectáculos.
JUEVES 20
El ritmo tibio
Los dos discos que tiene en su carrera solista serán presentados por Abril Olivera en su primera vez en San Luis. El show será en Comuna y la corista de NAFTA tiene todo listo para hacer felices a los puntanos.
Fue por arte de magia
Imposible quedarse un jueves sin la presencia de “Los playeros” en Malú, su espacio más emblemático en la ciudad de San Luis. Tocan a las 2 de la mañana.
Dos que tocan
La dupla Suárez y Favier vuelve a subirse un escenario para demostrar su combinación de guitarra y saxo. Será en All right a partir de las 22:30 con entrada gratis.
Música de jueves
Noelia Ledesma musicaliza con sus canciones y su voz la noche en Casa Mollo, el espacio de la calle Rivadavia que también tendrá tango en la última parte de la tarde y Dj sobre la madrugada.
Nico sale
A puro baile y diversión Nico Ortiz y “La farra” llegan al Golden Palace en una noche que promete mucho baile para empezar el fin de semana. Con entrada gratuita
VIERNES 21
Más de medio siglo
Para celebrar los 51 años de “La sajuriana”, el histórico ballet puntano reúne a todo su grupo para “Esencia”, un show íntimo y de raíz que se presentarán en el Cine teatro San Luis a partir de las 21:30.
Cabeza y corazón
Noches de banda tributos en El boliche Don Miranda. Primero “Optimistic” hará canciones Radiohead y luego Riot hará lo propio con los clásicos de “Paramore”. Viajes desde el centro de Villa Mercedes.
Sin miedo a ganar
“Nada que perder” es la banda en vivo que llegará a Casa Mollo en una noche especial donde también habrá fiesta Lila y música para todos los gustos.
Nuestros indios
La música fuerte y dura se hace su espacio en Roma, el lugar del sur de la ciudad que recibe a A.N.I.M.A.L., la banda que celebra los 30 años de su disco más emblemático, “El nuevo camino del hombre”.
La nueva etapa
“La pocha show”, personaje icónico del espectáculo puntano, presenta un nuevo formato para hacer reír: el stand up. Será en All right a partir de las 21:30 con humor, transformismo y Enrique Pinti.
San Luis se celebra
En la previa a otro aniversario sanluiseño, “La peña cultural” reúne en el Complejo Las Cascadas, de Las Chacras, desde las 21, al Dúo Oyarzabal Navarro, Cómplices, Ernesto Villavicencio, Los Barbeito y academias de ballets folclóricos, entre otros números artísticos.
Nueva dupla
Marianela Arce encontró un nuevo compañero para sus constantes encuentros musicales. En esta ocasión es Karim Averbuj, con quien se presentará en “La ferroviaria”, con entrada gratuita.
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