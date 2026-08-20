Agenda: El último tramo de agosto comienza con música para todos los gustos

JUEVES 20

El ritmo tibio

Los dos discos que tiene en su carrera solista serán presentados por Abril Olivera en su primera vez en San Luis. El show será en Comuna y la corista de NAFTA tiene todo listo para hacer felices a los puntanos.

Fue por arte de magia

Imposible quedarse un jueves sin la presencia de “Los playeros” en Malú, su espacio más emblemático en la ciudad de San Luis. Tocan a las 2 de la mañana.

Dos que tocan

La dupla Suárez y Favier vuelve a subirse un escenario para demostrar su combinación de guitarra y saxo. Será en All right a partir de las 22:30 con entrada gratis.

Música de jueves

Noelia Ledesma musicaliza con sus canciones y su voz la noche en Casa Mollo, el espacio de la calle Rivadavia que también tendrá tango en la última parte de la tarde y Dj sobre la madrugada.

Nico sale

A puro baile y diversión Nico Ortiz y “La farra” llegan al Golden Palace en una noche que promete mucho baile para empezar el fin de semana. Con entrada gratuita







VIERNES 21

Más de medio siglo

Para celebrar los 51 años de “La sajuriana”, el histórico ballet puntano reúne a todo su grupo para “Esencia”, un show íntimo y de raíz que se presentarán en el Cine teatro San Luis a partir de las 21:30.

Cabeza y corazón

Noches de banda tributos en El boliche Don Miranda. Primero “Optimistic” hará canciones Radiohead y luego Riot hará lo propio con los clásicos de “Paramore”. Viajes desde el centro de Villa Mercedes.

Sin miedo a ganar

“Nada que perder” es la banda en vivo que llegará a Casa Mollo en una noche especial donde también habrá fiesta Lila y música para todos los gustos.





Nuestros indios

La música fuerte y dura se hace su espacio en Roma, el lugar del sur de la ciudad que recibe a A.N.I.M.A.L., la banda que celebra los 30 años de su disco más emblemático, “El nuevo camino del hombre”.

La nueva etapa

“La pocha show”, personaje icónico del espectáculo puntano, presenta un nuevo formato para hacer reír: el stand up. Será en All right a partir de las 21:30 con humor, transformismo y Enrique Pinti.





San Luis se celebra

En la previa a otro aniversario sanluiseño, “La peña cultural” reúne en el Complejo Las Cascadas, de Las Chacras, desde las 21, al Dúo Oyarzabal Navarro, Cómplices, Ernesto Villavicencio, Los Barbeito y academias de ballets folclóricos, entre otros números artísticos.

Nueva dupla

Marianela Arce encontró un nuevo compañero para sus constantes encuentros musicales. En esta ocasión es Karim Averbuj, con quien se presentará en “La ferroviaria”, con entrada gratuita.



