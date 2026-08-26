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Copa Argentina

Indepemdiente Rivadavia clasificó a cuartos de final

El conjunto mendocino derrotó 2 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata y enfrentará a Atlético Tucumán en la próxima ronda.

Por redacción
| Hace 4 horas

Independiente Rivadavia fue abismalmente superior a Aldosivi durante la mayor parte del partido, aunque el resultado final no lo termine de demostrar, y le ganó por 2-0 en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer goleador del encuentro que disputaron en el estadio Florencio Sola fue el volante Gonzalo Ríos, con un cabezazo a los 17 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista José Florentín definió el partido en el cuarto minuto de descuento del complemento.

 

La clasificación mantiene con vida al campeón defensor de la copa nacional, que deberá enfrentarse a Atlético Tucumán por un lugar en la semifinal, con fecha, horario y estadio a confirmar.

 

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