Defensa y Justicia le puso un freno a Platense

Defensa y Justicia le ganó por 1 a 0 a Platense en un partido que fue de menos a más y que disputaron durante la noche de este lunes, por la séptima fecha el Torneo Clausura 2026.

El único gol del encuentro disputado en el estadio Norberto Tomaghello fue convertido por el defensor David Martínez, cuando iban 30 minutos del segundo tiempo.

Además, en el sexto minuto de descuento, el mediocampista de la visita Pablo Ferreira vio la tarjeta roja por acumulación de amarillas.

El triunfo deja al equipo que dirige Julio Vaccari en el segundo lugar de la zona A, con 14 puntos, mientras que el “Calamar” es décimo con 9 puntos, y cortó una racha de tres partidos sin caer en el certamen.

En la próxima jornada, el “Halcón” jugará como visitante ante Lanús, el domingo 6 de septiembre desde las 17:00, mientras que el conjunto del que se hizo cargo el entrenador Martín Palermo recibirá a Deportivo Riestra, el viernes 4 a partir de las 19:00.

Empate en La Plata

Newell's igualó 0 a 0 con Estudiantes en un partido entretenido que disputaron durante la noche de este lunes.en el estadio "UNO Jorge Luis Hirschi".

La jugada más clara se dio a los 41 minutos de la primera parte, con un cabezazo jerárquico del atacante Guido Carrillo que impactó en el travesaño.

La igualdad deja al equipo que dirige Frank Darío Kudelka en el quinto puesto de la zona A, con 11 puntos, mientras que el “Pincha” se ubica seis puestos por detrás, con siete unidades.

En la próxima fecha, la “Lepra” -que pretende al puntano Santiago Solari- jugará el mítico Clásico Rosarino, al visitar a Rosario Central el domingo 6 de septiembre desde las 14:45, mientras que los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina visitarán a Vélez, el sábado 5 desde las 21:15.

Posiciones

Zona "A"

Gimnasia de Mendoza 15 puntos, Defensa y Justicia con 14 unidades, Vélez e Instituto, con 13; Newell's 11, Unión, Boca e Independiente con 10; Riestra y Platense con 8 puntos; Estudiantes, Lanús, San Lorenzo y Central Córdoba, con 7 puntos; y último, Talleres de Córdoba, con 5 puntos.

Zona "B"

Argentinos, con 16 puntos; Sarmiento y Gimnasia, con 12 puntos: Belgrano, Tigre, Independiente de Mendoza y Rosario Central, con 11; Atlético Tucumán, con 10, Huracán y Barracas Central, con 9; River Plate y Banfield, con 7 puntos; Estudiantes de Río Cuarto, con 6; Racing Club, con 5 y cierra Aldosivi de Mar del Plata, con 2 puntos.