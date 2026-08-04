Denunciaron al Gobierno nacional por la reforma laboral y persecución a dirigentes

El Gobierno Javier Milei fue denunciado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al impulso y puesta en marcha de una reforma laboral a la cual calificaron de “una regresiva reforma laboral que provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX” porque “ataca la jornada de 8 horas”, “restringe el derecho a huelga”, “ataca a las organizaciones sindicales” y “busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.

Tuvo lugar durante la audiencia celebrada en la ciudad de Washington, en el marco del 196.º Período de Sesiones Ordinarias del órgano internacional.

También, el FreSU denunció persecución política y disciplinamiento, marcando que “el ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”, así como “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” que fue desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general de pilotos (APLA), Pablo Biró.

Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación. Jornadas más extensas y salarios más bajos”. Fue al dar inicio a la exposición por parte del FreSU. Además, pidió la audiencia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

Del mismo participaron también representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas, Mariana Amartino y Matías Cremonte, y el presidente de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT), Juan Orsini.

Y agregó que “aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”.

Seguidamente, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, dijo: “el gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres”.

Asimismo, señaló: “Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de 8 horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida”, y resaltó que “esta pobreza de tiempo impacta de manera asimétrica sobre las mujeres, provoca una crisis sobre los cuidados y desorganiza los hogares”.

Por su parte, Biró dijo que: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”.

Y sumó que “el gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte”.

¿Qué dijo la CIDH?

Tras las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH emitieron ciertos cuestionamientos y, también, solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos, pero además por las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral.

Sobre el punto, ante esas preocupaciones, Cremonte marcó que “la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales. Eso es, ni más ni menos, que la negación del derecho del trabajo, que se creó para proteger a quien está en desventaja”.

Luego, en su turno, el secretario adjunto del SiPreBA, Francisco Rabini, sobre la decisión gubernamental de derogar el Estatuto del Periodista Profesional dijo que “es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país”.

También se sumó la abogada Amartino, quien solicitó, en nombre de todas las organizaciones que pidieron la audiencia, que la CIDH “emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos, y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho”.

Asimismo, pidió “que declare que la derogación del Estatuto del Periodista resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado argentino el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión”, invitando a que “la Relatoría Especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (REDESCA) realice una visita a Argentina a fin de recibir información sobre el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que tome contacto para planificar la visita con las organizaciones sindicales de Argentina”.

Agencia Noticias Argentinas.