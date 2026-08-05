Una comedia de parejas, la única novedad en la cartelera

Dominada por “El hombre araña” y “La odisea”, la cartelera de los cines de San Luis tiene una leve modificación esta semana con la incoporación de una sola nueva producción, una comedia romántica de enredos y malos entendidos.

El estreno es “La invitación” y es una remake de “Sentimental”, una película del catalán Cesc Gay que se estrenó hace seis años y que contó con la participación de Griselda Siciliani. A la vez, esa película estaba basada en la obra de teatro “Los vecinos de arriba”.

Justamente los inquilinos de ese departamento son los invitados a una cena en la casa de una pareja que está en una situación sentimental muy delicada. Esa noche, todo lo que puede salir mal, saldrá peor.

La nueva versión es dirigida por Oliva Wilde es más larga y más profunda que la original y tiene un elenco muy llamativo del que participa la propia directora, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.