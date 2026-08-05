Powerlifting: demostración en una escuela
La actividad y práctica fue en el Colegio N* 4 “Juan Tulio Zavala”, en la ciudad de San Luis.
Los alumnos de 4to, 5to y 6to año secundario de el Colegio N* 4 “Juan Tulio Zavala”, bajo la gestión de la directora María Del Carmen Díaz, compartieron una jornada llena de fuerza.
Los miembros de la Asociación Civil Sanluiseña de Fuerza y Deportes Afines (A.Sa.Fu.D.A) junto a los atletas federados de “La Cueva Del Vikingo” fueron los encargados de llevar a cabo la actividad para ambos turnos (mañana y tarde), buscando así promover el deporte, la salud y el compañerismo.
Más de 110 alumnos participaron en una charla introductora donde se plantearon temas como, el Powerlifting como deporte inclusivo, el entrenamiento de la fuerza como factor de longevidad y buena salud.
Se realizaron demostraciones por parte de los atletas en los 3 movimientos básicos (sentadilla, Press de banca y peso muerto) con sus respectivos cuidados; para luego ser ejecutados por los alumnos y así premiar la mejor técnica ejecutada, ya que no se realizaron levantamientos máximos.
La actividad fue supervisada en su totalidad por las autoridades y personal escolar en conjunto con el cuerpo de ASAFUDA.
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