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“Más fuertes por dentro"

Powerlifting: demostración en una escuela

La actividad y práctica fue en el Colegio N* 4 “Juan Tulio Zavala”, en la ciudad de San Luis.

Por redacción
| 05 de agosto de 2026

Los alumnos de 4to, 5to y 6to año secundario de el Colegio N* 4 “Juan Tulio Zavala”, bajo la gestión de la directora María Del Carmen Díaz, compartieron una jornada llena de fuerza.

 

Los miembros de la Asociación Civil Sanluiseña de Fuerza y Deportes Afines (A.Sa.Fu.D.A) junto a los atletas federados de “La Cueva Del Vikingo” fueron los encargados de llevar a cabo la actividad para ambos turnos (mañana y tarde), buscando así promover el deporte, la salud y el compañerismo.

 

 

 

 

 Alumnos Medallistas por “mejor técnica”

 

 

Más de 110 alumnos participaron en una charla introductora donde se plantearon temas como, el Powerlifting como deporte inclusivo, el entrenamiento de la fuerza como factor de longevidad y buena salud.

 

 

Se realizaron demostraciones por parte de los atletas en los 3 movimientos básicos (sentadilla, Press de banca y peso muerto) con sus respectivos cuidados; para luego ser ejecutados por los alumnos y así premiar la mejor técnica ejecutada, ya que no se realizaron levantamientos máximos.

 


La actividad fue supervisada en su totalidad por las autoridades y personal escolar en conjunto con el cuerpo de ASAFUDA.

 

 

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