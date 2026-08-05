Dos jugadoras de San Luis FC fueron convocadas a la selección juvenil

Habitualmente convocadas para las selecciones juveniles, dos jugadoras de San Luis Fútbol Club comenzaron el lunes con una semana de entrenamiento en el Predio Lionel Messi de la AFA como parte del plantel de la Sub 15 nacional. Luisina Destefanis y Emeremy Dela Hanty fueron las llamadas por el DT Christian Meloni.

Con ya varias convocatorias en sus historias, las mediocampistas ofensivas forman parte del plantel de Primera de San Luis FC y ya tuvieron sus debuts oficiales en la competencia nacional.

Luisina y Emeremy vivirán una semana de entrenamientos con las otras convocadas de las selecciones sub17 y sub 20, que se preparan para los Mundiales de esas categorías, que se realizarán en los próximos meses.

Sesiones de gimnasia y trabajos de posesión más los primeros planteos tácticos fueron parte de los encuentros en el predio de la AFA.

La Selección Sub 20 disputará su Copa del Mundo en Polonia del 5 al 27 de septiembre, donde integrará la fase de grupos junto al país anfitrión, México y Benín. Por su parte, la Selección Sub 17, que registra su primera clasificación histórica en la categoría, competirá en el Mundial de Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre formando parte del Grupo A junto a la selección local, Nueva Zelanda y Alemania.