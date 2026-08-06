"Hoy el humor es un artículo de primera necesidad"

Varias razones movilizaron a Paula Solari, una humorista rosarina con más de 20 años de carrera, a venir a Merlo este fin de semana. El primero, lógicamente, es presentar su show, "Miss Vintage", el viernes en la sala de El viejo varieté. La segunda, allanar el camino para otra de sus actividades, la docencia, y dictar pronto sus cursos de humor. Y la tercera es descansar, ya que después de la función pasará una semana en la ciudad.

Una más podría ser que Paula no conoce la provincia y la considera una asignatura pendiente porque “la quiero conocer desde hace tiempo”. Dice la actriz que tiene las mejores referencias del paísaje y la calidez de la gente.

Como si faltaran aspectos para mantenerla entusiasmada por el viaje, le comentaron a la artista que en Merlo es escasa la propuesta de comedia en el teatro, por lo que le encantaría "abrir plaza, llevar comedia en vivo a la zona y dejar la semillita sembrada para que la gente se anime también a hacer stand up”.

“Miss Vintage” es un unipersonal con recursos teatrales e incorporación de música y pantalla que tiene una impronta retro y nació de la mirada de una mujer de más de 40 que desglosa cómo fue crecer en los 80 y 90. “Abarca temas como la infancia y la adolescencia de antes, los boliches, la música, la moda, el choque generacional con el mundo de hoy y el paso del tiempo. Es un show con una mirada nostálgica pero también picante”, aclaró Solari en charla con El Diario de la República.

Aunque la actriz aclaró que su stand up no tiene un público cerrado, los mayores de 35 años logran una mayor identificación con el contenido y a los más chicos les parece una extrañeza el teléfono fijo o la práctica de rebobinar un casete con una birome. “Como sea, termina siendo un puente generacional muy divertido”.

En Rosario, otra las razones que ocupa el tiempo de Paula es “La Risata”, una escuela de actuación que mantiene hace mucho tiempo y que define como “de todo un poco”. “Cuando armé la escuela quise que fuera un espacio abierto y ahora es un abanico variado” que incluye alumnos que van con el chip de ser humoristas y profesionales que quieren hablar mejor en público; jubilados que quieren desenchufarse de la rutina o chicos muy tímidos que encuentran un lugar para soltarse.

Aunque Rosario es cuna de grandes humoristas, a Paula le cuesta lo mismo que a cualquiera del interior llegar a Buenos Aires. “Los referentes del humor y artistas en general que son de Rosario dejaron la vara alta, pero lo que pocos saben es que atrás de esas grandes figuras hubo un trabajo muy grande y una pasión aún mayor”.

Con sus armas, Solari “milita” el humor en su espacio autogestivo hace 22 años y “para los que somos del interior cuesta el doble”. Por eso, explica, romper la barrera desde las provincias requiere mucho más esfuerzo, autogestión y remarla. “Justamente por eso, cuando salimos a rodar por el país y vemos la respuesta de la gente, la satisfacción es enorme”, concluyó.

El punto común sea donde sea es que “el público busca al arte y al humor como una necesidad básica de distracción”, según ve Paula, quien considera que la gente llega al teatro “con la cabeza explotada de preocupaciones”. “El ánimo argentino está en terapia intensiva y justamente son estos espacios una bocanada de oxígeno y una vía de escape”.

En su visión, “Miss Vintage” representa para el público una hora y pico donde el espectador apaga el chip de los problemas, se desconecta y se ríe de las cosas cotidianas. “Hoy el humor –concluye Solari- no es solo entretenimiento, es casi un artículo de primera necesidad”.