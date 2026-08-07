Una médica con certificado de discapacidad tuvo que bajarse dos veces de un colectivo

La médica pediatra Angie Obregón denunció públicamente haber sido obligada a descender de un colectivo del transporte interurbano de San Luis luego de presentar su Certificado Único de Discapacidad. Según relató en un video difundido en sus redes sociales, el episodio ocurrió en dos oportunidades mientras regresaba desde su lugar de trabajo hacia su domicilio.

De acuerdo con su testimonio, al subir a la unidad exhibió el CUD, como lo hace habitualmente, pero el chofer de la empresa Panamericana le informó que no podía viajar porque los cupos destinados a personas con discapacidad ya habían sido utilizados. Obregón sostuvo que solicitó una explicación sobre la normativa que respaldaba esa decisión, especialmente porque el colectivo contaba con asientos disponibles.

Según expresó, la respuesta que recibió fue que se trataba de una disposición interna de la empresa que establecía un máximo de dos pasajeros con discapacidad por unidad. Frente a esa explicación, afirmó que le solicitaron que descendiera del colectivo.

En el video, la profesional contó que la situación le provocó un fuerte impacto emocional. "Con 38 años tengo que seguir viviendo estos eventos que estigmatizan y desvalorizan", expresó. También cuestionó que aún existan prejuicios sobre las discapacidades que no son visibles y lamentó tener que explicar reiteradamente cuál es su condición para ejercer un derecho que considera garantizado por la legislación vigente.

De igual manera, sostuvo que el problema trasciende su caso personal y advirtió que muchas personas con discapacidad atraviesan situaciones similares. Además pidió que se eviten prácticas que expongan a quienes poseen un Certificado Único de Discapacidad y reclamó un trato respetuoso e igualitario.

El caso reabrió el debate sobre los protocolos que aplican algunas empresas de transporte respecto de los pasajeros con discapacidad y sobre la necesidad de garantizar que el ejercicio de sus derechos no implique situaciones de discriminación o estigmatización.