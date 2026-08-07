Piden de forma urgente un repuesto médico para un paciente con Parkinson

El reclamo abarca además la suspensión en la entrega de suplementos nutricionales indispensables. Según el testimonio de la familia, la ministra de Salud conoce la situación, pero no hay respuestas.

Una familia de la localidad de Fortuna enfrenta horas dramáticas debido a la falta de cobertura médica. Claudio Daniel Guerra, un paciente de 54 años que padece Parkinson desde hace dos décadas y cuenta con intervenciones quirúrgicas previas, se encuentra desde el mes de febrero a la espera de un cambio de batería para su neuroestimulador, un insumo clave para preservar su calidad de vida.

Su esposa, Jorgelina Montani, visibilizó la grave situación tras agotar las vías institucionales y no obtener soluciones por parte de la mutual Incluir Salud (ProFe). "Desde febrero estoy a la espera del cambio de batería. Ya mandamos dos cartas documento intimando a la mutual por intermedio de un abogado, pero nadie se hace responsable de nada", manifestó en diálogo con El Diario de la República.

El desgaste no solo es de carácter administrativo, sino también geográfico y económico. Al residir en Fortuna, en el extremo sur de la provincia, trasladar al paciente representa una odisea. "Estamos a 300 kilómetros de la capital y a casi 130 kilómetros de Villa Mercedes. Él ya no camina solo, depende de andador o silla de ruedas. Movernos en colectivo es un trajín terrible", detalló Montani.

Falta de insumos y medicamentos

El reclamo abarca además la suspensión en la entrega de suplementos nutricionales indispensables —como Ensure— y medicamentos que el paciente requiere a diario. Según relató la mujer, en las delegaciones del programa responden que los pedidos se encuentran demorados sin fecha cierta de regularización. A ello se suma la falta de respuestas concretas tras haber acudido a las autoridades del Ministerio de Salud provincial.

La interrupción del funcionamiento del neuroestimulador agrava el cuadro de salud de Guerra, provocándole dificultades de deglución y un marcado deterioro físico. Ante el avance de la enfermedad y el agotamiento de la batería, la familia aguarda que la visibilización del caso fuerce la llegada de los insumos requeridos para evitar un mayor daño irreversible en su salud.