San Luis entre las peores del país: un maestro apenas puede comprar 2,7 canastas básicas

El gráfico es contundente y duele. Mientras un maestro de grado de jornada simple con 10 años de antigüedad en Neuquén puede comprar 4,6 canastas básicas totales con su sueldo, en San Luis apenas llega a 2,7.

Ese es el dato del informe de Empiria Consultores en base a CGECSE (promedio móvil al 1er trimestre 2026) que mide cuántas canastas básicas puede consumir un maestro de grado por provincia.

San Luis, con 2,7 canastas, queda en el pelotón de los peores pagos del país, empatado con La Rioja. Solo supera a Buenos Aires (2,6), Catamarca (2,5), Entre Ríos y Misiones (2,4) y a los dos peores, Chubut y Mendoza con 2,2.

Muy lejos de los 3,5 de Santiago del Estero, Chaco y Corrientes, de los 3,3 de Córdoba y Tierra del Fuego, y ni hablar de los 4,6 de Neuquén.

¿Por qué San Luis está tan bajo? Este número no es casual. Explica el conflicto que no para en la provincia:

1. La mayor caída del país: Según un relevamiento del economista Alejandro Morduchowicz, San Luis registró la mayor caída del salario real docente del país entre 2023 y 2026: -51,5% de poder adquisitivo.

La eliminación del FONID explica apenas entre el 6 y 10% de esa caída. El resto es ajuste provincial. 0816

2. Pérdida acumulada del 153%: La UTEP, uno de los gremios que nuclea a los docentes puntanos, denunció que la pérdida del poder adquisitivo ya acumula 153%, con aumentos que fueron del 45% en 2024 y 36% en 2025, muy por debajo de la inflación. 6414

3. Sin paritarias: San Luis sigue siendo, según denunció la UTEP, "la única provincia del país que no tiene una negociación paritaria con su Estado provincial". Los aumentos se dan por decreto y son calificados por AMET como "irrisorios e insultantes".

Ese combo se vio hace pocos meses, cuando docentes de Villa Mercedes rompieron en llanto frente al gobernador Claudio Poggi diciéndole: "Somos trabajadores de toda la vida y somos pobres hoy. Me capacité, hice una licenciatura y hoy tengo que contar monedas".

Con 2,7 canastas, un maestro puntano que trabaja 4 horas al día, con 10 años de carrera encima, no cubre ni tres canastas básicas para no ser pobre. Por eso el reclamo no es solo salarial: es por el doble cargo, por blanqueo de cifras no remunerativas y por infraestructura.

El gráfico confirma con números lo que en las escuelas se siente todos los días.

Fuente: Empiria, en base a CGECSE