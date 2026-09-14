Las canciones de un joven que se abraza a un buen futuro

Santino Prandi piensa aprovechar la oportunidad que tendrá ante cientos de puntanos de mostrar su música y sus canciones. El miércoles 13 d septiembre, como show de apertura de la presentación de Mateo Sujatovich, el puntano de 19 años hará algunas canciones propias y, posiblemente, un cover del rock nacional.

Es por eso que la expectativa que tiene a pocos días de la presentación es enorme. Alumno del último año de la Escuela Técnica Nº 37 “Germán Avé Lallemant”, en Juana Koslay, el joven pasa buena parte de su tiempo con la guitarra y con la producción de nuevas canciones, apenas matizadas con un poco de horas de gimnasio.

“Toda mi vida gira alrededor de la música”, sostuvo el chico que vive en los barrios del sur de la ciudad de San Luis con sus padres y dos hermanos menores.

No es nueva su dedicación a su pasión. Aunque su relación con la música empezó de muy chico, en 2017 se animó al canto, dos años antes de tomar la guitarra. Sobre finales de 2023 armó su primera banda y el año pasado decidió empezar su camino como solista.

“Me enteré del concurso por Instagram porque sigo la cuenta de Conociendo Rusia y ahí anunciaron que, dentro de la gira nacional, iban a darle la oportunidad a un artista de cada provincia de abrir sus shows”, recordó Santino, quien al principio se tenía fe para pasar el primer corte.

De todos modos, el músico que tiene dos sencillos en su perfil de Spotify se sorprendió al quedar como el elegido. Ahora tendrá que abrir el show de un banda que escucha hace mucho tiempo. “Hasta tengo un cd de ellos”, confesó.

“Conociendo Rusia es una banda que escucho prácticamente todos los días. Su música es una gran inspiración para mí a la hora de hacer mis propias canciones. Musicalmente es un ejemplo”, añadió Prandi, quien encontró algunas coincidencias con Mateo en la forma de componer y en la importancia que les dan a las guitarras en las canciones.

El público tendrá la oportunidad de evaluar esa similitud en el Cine Teatro, durante los 25 minutos que durará la presentación de Santino. El joven estará acompañado en el escenario de su productor, Lucas Rodríguez, y por un equipo audiovisual que va a filmar el show para subirlo luego a las redes sociales. De todos modos, el acompañamiento más cercano que sentirá Prandi será “el de mi familia y mis amigos”.

“Para mí es una oportunidad muy grande y, como mi carrera recién está empezando, espero hacer un buen show, estar a la altura y que se abran nuevas ventanas y oportunidades. Es una chance de tocar en un escenario grande, con mucho público, equipos profesionales y una producción de un nivel que quizás hasta ahora no había tenido la posibilidad de experimentar”, concluyó.