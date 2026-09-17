Comerciantes denuncian operativos persecutorios de Bromatología : “Nos quieren quebrar"

Crece el malestar entre los pequeños comerciantes de una importante barriada de la ciudad de San Luis, conformada por Barrio Jubilados, Las Américas, Barrio 292 Viviendas, Jardín San Luis, Barrio ATE y otras barriadas aledañas. Según denuncian, están siendo víctimas de operativos persecutorios por parte de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de San Luis.

Los comerciantes que se comunicaron con El Diario de la República aseguran que los inspectores llegan de forma sorpresiva, con exigencias nuevas, labrando actas y amenazando con clausuras por detalles mínimos, en un contexto donde los comercios de barrio apenas sobreviven.

Uno de los testimonios que resume el sentir de todos es el siguiente: "Nosotros somos laburantes de barrio, no somos una gran cadena. Vivimos del día a día. De golpe nos cayeron todos juntos los de Bromatología, nos piden cosas imposibles, nos quieren clausurar por cualquier cosa. Para nosotros esto no es un control sanitario, es una persecución. Sentimos que nos quieren quebrar, que nos quieren fundir. Esto viene de arriba, de la gestión de Hissa. Solo queremos trabajar tranquilos".

Para los vecinos, la maniobra no es sanitaria sino recaudatoria y de apriete contra el pequeño comerciante que no tiene espalda para aguantar multas. "Son negocios que sostienen familias del barrio, que dan fiado, que generan laburo acá mismo. Si nos clausuran, no solo nos fundimos nosotros, se queda sin nada el vecino también", agregaron.

Desde este medio se deja abierto el canal para el descargo oficial de la Dirección de Bromatología y de la Municipalidad de San Luis.