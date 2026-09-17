La agenda del jueves empieza a recibir la primavera

JUEVES 17

A conquistar

Siempre dispuesto a mostrar sus canciones con aires folclóricos y latinoamericanos, Napoleón Garay se sube al escenario de All Right para dar inicio a la semana de recitales. Lo hace con Emiliano Adler y Franco Garro.

Flores y besos

Más cerca de la primavera imposible, Los playeros se ponen más cachondos y más bailanteros. Es por eso que el recital del jueves promete ser un compendio de besos y flores. En Malú, su lugar en la avenida España.

Me das cada días más

La Escuela musical de Valeria Lynch, reciente ganadora de varios premios en un congreso internacional, abre el micrófono en Casa Mollo y hace que se cante y se escuche un repertorio variado y lleno de voces trascendentes.

Estudiantes y urbanos

Para empezar con los festejos del día del estudiante en El Trapiche Alejo Isakk trae su música a bordo del baile urbano. En el camping El refugio.

Lírico y arte

Uno de los espectáculos más delicados del fin de semana será el que San Luis lírica brindará para el inicio de la muestra “Gabinete de novedades” en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. Con entrada gratis, comienza a las 20.









VIERNES 18

Jazz y trenes

A poco de lanzar un nuevo álbum, el Diego Sola jazz trío se presentará con la entrada gratuita en “La ferroviaria”. Una nueva oportunidad para escuchar en vivo la música que hace volar.





El tango infinito

Histórico por donde se los mire y se los escuche, referencia ineludible del tango de la provincia, “La Sanluistango” celebra sus 18 años. En La casa de la cultura de Villa Mercedes a partir de las 21, habrá baile, milonga y toda la mística bohemia de un género que no se acaba nunca.

Otra rotura

Con una promoción especial de dos entradas a 15 mil pesos para jubilados y docentes, “Rotos de amor”, la obra dirigida por Carlos “Putu” Ferreyra para el TIM tendrá una nueva función en la sala de la compañía en 9 de julio 466, de Villa Mercedes a partir de las 21.

Monos rengos

Una noche de tributos se vivirá en Casa Beta para que el rock siga vivo. “Sin causa” y su homenaje a “La renga” y “Cuatro monos” con covers de todo el rock nacional de los 90 se juntarán a partir de la medianoche con entradas a 8 mil pesos.

Dos orquestas

Vuelven los espectáculos a “El bar de la esquina” y eso es un acontecimiento para celebrar. La “Tango orquesta atípica” y “La orquesta típica Rallentando” se sucederán por el escenario del local de Las Heras e Hipólito Yrigoyen a partir de las 21.

Bandones

Un lujo musical con grupos de altísima calidad se da Casa Mollo al presentar la grilla del sábado: Lotus Jem, Michigang y “Jardín La funk” pondrán música de estirpe a un escenario que se prepara para la primavera.

Los cristales y puñales

Más tributos para el rock argentino. En este caso El boliche don Miranda recibirá Señales, la banda que replica los temas de Callejeros. El show será a partir de las 22:30.

Bebo

Para los que quieran pasar una noche plena de risas en un cumple, “Mina bien” despide al espectáculo de La hermana Beba en el auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. A las 22 con globos, torta y otras cositas para celebrar.

Las reglas claras

Tras varias funciones en Merlo, “Norma”, un unipersonal creado en Escenativa, la compañía de aquella localidad, se expande hacia el resto de la provincia. El primer paso es hacia Villa Mercedes, donde se presentará en La oveja negra a partir de las 22.





Poética de escenario

Una demostración de que el teatro también puede ser poesía la da “Todo por ver el mar” una obra interpretada por Silvia Tavcar que llegará a la Sala Amigxs de Merlo en una función especial a partir de las 20.

Hubo un tiempo en que fui doble

Si de tributos se trata el que Charly Micol hace sobre Charly García es uno de los más efectivos del país. El doble del bicolor llegará a La casa del poeta para brindar un recital a partir de las 20 con entradas a 15 mil pesos.

SÁBADO 19

Ojos, movimiento y oscuridad

El ciclo “En tus ojos” reúne alternativamente pequeñas obras teatrales que concentran la danza teatro. Para su función en el Centro cultural de San Francisco del Monte de Oro están convocados las obras “Raíces movimiento” y “Claroscuro”. Comienza a las 19.

Otra locura

San Luis debe ser una provincia que siempre trata bien al “Loco” Amato, ya que la visita con mucha frecuencia. Nuevamente en el último fin de semana antes de la primavera, el cantante cordobés estará en el Espacio Mitre de Villa Mercedes para hacer bailar a todo aquel que quiera alegrarse el fin de semana.

Circo y más circo

Para toda la familia, al aire libre, a las 17:30, con entrada a la gorra, una varieté de circo reúne a Los pirípulos, Tuty Circo, Lauty Malabar y Traslarisa para la gente de Merlo en la sala Amigxs de esa localidad.





Trama intrigante

Hernán Duarte y Rosario Finelli se ponen a la cabeza de “Fina melancolía”, una obra teatral escrita por Ana Toledo que tendrá dos funciones estreno en Casa azul, de calle Chacabuco 339. La primera a las 20 y la segunda dos horas más tarde.

Vino rojo

Un acústico de la Colo Martín, histórica cantante de la ciudad, que estará acompañada por Daniel Milone y Juan Lucero se realizará en La ferroviaria, el bar del Puente Blanco que abre sus puertas a partir de las 22.

Un trío glorioso

El funk y el soul se mudan al Boliche Don Miranda de Villa Mercedes con un encuentro de bandas que tiene de Río IV a Lotus Jem como centro de gravedad sobre el que gira “Jardín la Funk” de San Luis y Surmenagge de Villa Mercedes. A partir de las 22.





Neeeeño

Muy esperado por los puntanos, “El Yarco”, un humorista sanjuanino que hace del costumbrismo su especialidad, presenta “Hasta donde topa”, un espectáculo de humor dado por una sola persona que hace todo con tonada cuyana, en la sala Berta Vidal.

Con los dedos en V

Político, reflexivo, abierto al debate, Emmanuel Rodríguez presenta nuevamente en San Luis “Peroncho”, su unipersonal de alto contenido político, ideal para el momento en que vivimos. A partir de las 22 en All Right.

Un poco locos

Un poco de rock clásico para la semana previa de la primavera. En Casa Mollo es el momento de “Los delirios del mariscal”, una banda en crecimiento que comenzará a tocar a partir de las 22:30.

Estreno demorado

Cuatro años después de su edición, “La casita alpina”, el disco de Yeka Ramos, tiene su presentación en vivo. Será con un show con mucha producción, invitados y las historias siempre atractivas de una cantante indispensable para la música provincial. A partir de las 22 en Comuna.





Papeles en regla

La segunda función de “Norma” fuera de Merlo será en “La papelería”, el espacio de calle Pedernera en San Luis, que recibirá la historia de una mujer que hace reflexionar, reír y llorar a la vez. A partir de las 22.







DOMINGO 20

Esparcir y crecer

El primer aniversario del ciclo “Regando cultura” tendrá en “La Barriada”, del barrio San Martín, nada más y nada menos que a “La planta”, banda símbolo de la resistencia cultural provincial. Con olla popular, las puertas se abrirán a las 14 y la entrada costará 15 mil pesos.

Títeres adultos

Acostumbrado a hacer obras de teatro para chicos, Antonio Escudero, histórico titiritero de Villa Mercedes, y su compañía Titiricuentos presentan “El hilo invisible”, una obra sobre los lazos que no se ven y que está dirigida a jóvenes y adultos. A partir de las 19, con entradas a 10 mil pesos en el teatro de El molino.

Un domingo preprimavera

Nicolás Domínguez y Gabriela Urquiza protagonizan “A grandes rasgos”, una obra de teatro infantil que se presentará en la Sala Amigxs de Merlo a partir de las 19. Las entradas cuestan entre 7 mil y 15 mil pesos.

Otro bailable

Kábala y toda su alegría recibe la primavera en el Salón Vial, el espacio que todos los domingos tiene a la banda encabezada por Lulú, un tomense que se pone a bailar sin freno.



