La voz de Brunella está lista para hacerse oír en Tucumán

Tras prepararse durante meses en un proyecto de concientización en el que participaron alumnos de una escuela rural de San Luis basado en la salud mental, Brunella Calandri está lista para hacer oír su voz en “Señorita Independencia”, el certamen que se desarrollará desde el viernes 4 de septiembre al domingo 6 en Tucumán.

Desde que se enteró del concurso, la joven de 18 años nacida en La Punta, donde todavía vive, se entusiamó ante la posibilidad de participar porque “además de ser una experiencia personal muy linda, me permite representar a mi provincia y mostrar sus costumbres y su identidad”. Brunella dijo que va a Tucumán con ganas de disfrutar, aprender, conocer otras chicas y “llevar un poquito de San Luis conmigo”.

Otro de los motivos que impulsó a la joven a ser parte del viaje fue trabajar sobre la salud mental, el tema propuesto por la organización para las candidatas. Brunella considera que hay que hablar mucho sobre el asunto, especialmente entre los jóvenes porque es una cuestión que no está del todo visibilizada.

El proyecto sobre el que trabajó se llama “Voz para vos” y fue guiado por una licenciada en Psicología que la condujo hacia talleres realizados en la escuela rural. De allí, Calandri sacó algunas conclusiones: “Creo que debemos aprender a escuchar más, a no juzgar y a entender que pedir ayuda no es una debilidad”, resaltó la joven, con evidente madurez y conocimiento de la causa.

Como para reafirmar eso, Brunella, de 18 años y en el último año de la secundaria de la Paula Domínguez de Bazán de la que es parte del cuerpo de bandera, consideró que en San Luis, como en todo el país, “todavía tenemos mucho por hacer para que la salud mental sea tomada con la importancia que merece y para que todos puedan tener acompañamiento cuando lo necesitan”.

El viaje a Tucumán combinará presentaciones y espacios de intercambio entre las representantes. Brunella irá con la directora provincial del certamen y un grupo de personas que la ayuda en su camino. Por San Luis también participará Mailena Aguilar.

“Viajo con muchísima ilusión –contó Brunella- y también con los nervios propios de una experiencia nueva”. A la joven le gusta todo lo relacionado al arte y especialmente a la danza. Pese a su corta edad es profesora de Danzas clásicas, participante del ballet “Danzares” y da clases en una academia, además de trabajar en un gimnasio como docente de gimnasia artística.

Sin embargo, la joven ve su futuro en la Ingeniería Industrial. Actualmente hace el cursillo de Matemáticas para rendir el ingreso universitario.