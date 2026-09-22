Abandono y dolor: la cruda radiografía del maltrato animal en San Luis

De un lado, Luna, una doga que fue abandonada en un contexto indignante, con notable problema de visión. Del otro, un perro que fue atropellado y abandonado a un costado de la ruta. Tan solo dos ejemplos de tantos que se registran a diario. Foto: gentileza ASOECO.

La falta de sensibilidad, la indiferencia y la frialdad ante el sufrimiento animal generan una profunda alarma en San Luis. Las redes sociales exponen a diario escenarios de absoluto desamparo que requieren intervenciones veterinarias muy costosas, las cuales se costean gracias al enorme esfuerzo de las asociaciones protectoras y al aporte de almas solidarias que suman su granito de arena a las distintas causas.

Lejos de tratarse de una simple sensación, entidades como Arka Refugio, Refugio Namasté y la Asociación Ecologista Faunística por el Derecho del Animal de San Luis (ASOECO) constatan la problemática a diario.

Desde esta última organización, conformada por la presidenta Mónica Pereira, la secretaria Lizi Vanni y la referente Nayla Lima, explicaron la compleja realidad que se esconde detrás de cada rescate.

Historias que exponen el abandono y la crueldad

El drama cotidiano se refleja en casos recientes y extremos. Uno de ellos es el de Luna, una “doguita” encontrada en la zona oeste de la capital en un estado de abandono total, prácticamente ciega y presumiblemente utilizada durante años para tener crías.

Una vecina de bajos recursos económicos la rescató inicialmente y le dio tránsito, pero ante la imposibilidad de afrontar su tratamiento, ASOECO se hizo cargo. En su momento, la perra estaba deshidratada, desnutrida y lastimada; tras recibir medicación, análisis y placas, evoluciona favorablemente en un largo proceso de recuperación.

A este episodio se suma el rescate de un perro que, tras ser atropellado en la ruta 146, fue abandonado a un costado del camino con múltiples heridas graves. Sin embargo, los referentes advierten que la crueldad no se limita a estas situaciones extremas en la vía pública o al abandono directo, sino que también abarca la negligencia cotidiana dentro de los hogares: animales mal alimentados, sin la atención sanitaria requerida y sometidos a un sufrimiento constante.

Más allá del rescate: educación y tenencia responsable

Desde la asociación reflexionaron que el abandono es la consecuencia final de múltiples factores acumulados, tales como la falta de castración, camadas indeseadas que nadie puede sostener y la ausencia de una verdadera asunción de responsabilidades por parte de los dueños.

Si bien la castración es una herramienta fundamental, los proteccionistas remarcan que no alcanza por sí sola. Se necesita educación desde la infancia, campañas permanentes, tenencia accesible y un compromiso activo tanto de la ciudadanía como del Estado.

"Rescatar un animal no es solamente sacarlo de la calle. Después vienen los estudios, los tratamientos, el alimento, la recuperación y encontrarle un hogar responsable. Ahí recién empieza", concluyeron desde ASOECO, marcando que la problemática exige dejar de naturalizar el abandono y apostar fuertemente a la prevención.