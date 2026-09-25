“Los sindicalistas de la UTA se han convertido en empresarios del transporte”

Lucio Orozco, ex secretario de Asuntos Gremiales y vocal titular de UTA San Luis y delegado durante cinco gestiones en la lista Celeste y Blanca, rompió el silencio y denunció una grave crisis interna en la Unión Tranviarios Automotor en medio de la contienda electoral nacional prevista para el 7 y 8 en todo el país.

Orozco aseguró que en la actualidad UTA San Luis "está trabajando nada más y exclusivamente para Transpuntano, que es el urbano", mientras la gente del interurbano - empresas como Blanca Paloma, Panamericana, Sol Bus - "están con escalas salariales viejas" y sin representación.

El dirigente, quien se jubiló tras renunciar al gremio y a la empresa en 2024, afirmó que en 2022 empezó a mirar diferente a la conducción. "Ya no eran secretarios generales que se encargaban de defender a los trabajadores, sino que se convertían en empresarios. Hoy Roberto Fernández, el secretario general de UTA a nivel país, es un empresario más. Hoy Iván Piñeiro no es solo secretario general, es un empresario más, dueño del transporte ‘2 de Abril’", aseguró.

Elecciones del 7 y 8 y listas caídas

Según relató Orozco, San Luis iba a tener una oposición a la fracción “Celeste y Blanca” de Iván Piñeiro, con una lista federal integrada por trabajadores de Transpuntano, del interurbano y de Villa Mercedes, a la que él asesoraba.

Afirmó que Piñeiro habría viajado a Buenos Aires y, por intermedio de la conducción nacional, se habría gestionado la baja de la lista opositora. "Hoy todo eso ha caído en la Justicia. No solo San Luis, hay cinco seccionales más que hicieron caer y está todo en la Justicia", denunció.

De acuerdo a su testimonio, la Justicia Federal estaría investigando persecuciones, amenazas, despidos, extorsiones y sobornos por parte de la lista “Celeste y Blanca” hacia las listas opositoras en todo el país. La definición se esperaría entre el martes o miércoles de la próxima semana.

Los despidos denunciados

Orozco vinculó directamente su asesoramiento a la lista negra opositora, encabezada por Jorge Domínguez como candidato a secretario general, con el despido de su hijo.

"El 5 de agosto mi hijo entraba a las 13:00 a tomar turno a Transpuntano. Cuando va entrando, el guardia le dice que no entre porque lo estaba esperando el escribano. Lo notificó que quedaba despedido a partir de la fecha, sin ningún motivo", relató.

Detalló que su hijo es padre de dos niños de 4 y 9 años. “Una semana después -siempre según su denuncia-, se habría despedido sin motivo alguno al hijo y a la nuera de Jorge Domínguez”.

Orozco comentó que sobre su hijo, el caso se tramita en la Justicia Federal por persecución y discriminación, con pedido de doble indemnización.

"El sindicato maneja Transpuntano"

Uno de los tramos más graves de la denuncia apunta al manejo de la empresa municipal de transporte de la ciudad de San Luis. "Allá por finales de 2024, cuando tuvo la pelea conmigo, Gastón Hissa, el intendente de la ciudad, le dio la jefatura de Transpuntano al sindicato. Hoy Iván Piñeiro e hijo y José Pedernera, jefe de tráfico de Transpuntano, son los dos que deciden quién entra y quién se va de la empresa", afirmó.

Orozco describió además un clima de amenazas internas: "Te dicen levantá el estado que sacás en las redes sociales de la ‘Celeste y Blanca’, porque si no van a ser castigados después de las elecciones. Toda la gente de Transpuntano amenazada por el sindicato de UTA. Cuando un sindicato te tiene que defender, ellos te castigan", lamentó.

El ex directivo de UTA remarcó que no es dueño de casa ni de auto - tiene un auto 2005 que le hizo tres veces motor - y que sigue viajando en colectivo.