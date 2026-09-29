ATE denunció a la Municipalidad por persecución sindical y falta de recategorizaciones

Los municipales están cansados de la asfixia y las persecuciones.

La seccional puntana de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó una denuncia ante la Dirección de Relaciones Laborales para exigir la pronta intervención del organismo ante lo que califican como graves vulneraciones a los derechos de los empleados por parte de la administración municipal capitalina.

Desde la conducción sindical señalaron que existen maniobras deliberadas de coacción orientadas a forzar la desafiliación de los agentes que pertenecen al gremio. Asimismo, cuestionaron con dureza la falta de cumplimiento de las normativas vigentes, en particular las Ordenanzas Municipales N° I-0037-2015 y N° I-0050-2015, las cuales regulan los procesos de promoción automática, recategorización y el pase a planta permanente del personal.

Ante esta situación de tensión institucional, se requirió una convocatoria de conciliación prioritaria. Como respuesta, la Dirección de Relaciones Laborales fijó una audiencia presencial para el 2 de octubre a las 10:00 en su sede de calle Ayacucho, donde las autoridades municipales y los representantes gremiales deberán verse las caras.

En dicho encuentro, el sindicato exigirá que el Ejecutivo presente un plan concreto de adecuación en un plazo no mayor a cinco días para regularizar los pendientes escalafonarios, además del cese absoluto del hostigamiento laboral.

A su vez, los representantes de los trabajadores ratificaron que mantienen latente la reserva de acudir a la vía judicial mediante amparos y denuncias penales por abuso de autoridad, así como elevar una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

De no haber una solución definitiva a los reclamos en curso, ATE advirtió que activará un plan de contingencia con asambleas permanentes y distintas medidas de acción directa en las dependencias comunales.