Desendeudamiento: el PJ de Merlo rechazó el plan oficial y exigió un saneamiento real

Desde el Justicialismo de Villa de Merlo ratificaron su postura en defensa de los trabajadores, pequeños y medianos comercios y empresas, al advertir que cada familia puntana se encuentra asfixiada por una crisis económica agudizada por la pérdida constante del poder adquisitivo.

El espacio político cuestionó duramente el proyecto oficialista de refinanciación, al que calificó como una iniciativa tibia, improvisada y desconectada de la realidad que no resuelve el problema de fondo.

En esa línea, remarcaron que la provincia padece salarios muy bajos y que proponer soluciones atadas a tasas financieras impagables condena a los hogares a una agonía sin fin. Asimismo, señalaron que el Gobierno provincial opta por mirar a otro lado y regalar beneficios fiscales a las entidades financieras mientras mantiene fondos inmovilizados en plazos fijos.

Ante esta situación, el PJ presentó un proyecto de ley integral y defensivo que plantea un límite estricto en el esfuerzo financiero del hogar, estableciendo que las cuotas no superen el 25% de los ingresos netos familiares para preservar los recursos destinados a necesidades básicas.

La propuesta también incluye una cobertura integral frente a acreedores, bancos y financieras, exigiendo absoluta transparencia en las tasas reales, cuotas y costos totales antes de aceptar cualquier acuerdo.

Del mismo modo, el proyecto contempla protecciones jurídicas temporales para evitar embargos, ejecuciones o desalojos en procesos de reestructuración, además de mecanismos para regularizar deudas fiscales provinciales con reducción de multas y un estricto control de prácticas abusivas e intereses desproporcionados.

Finalmente, desde el peronismo merlino enfatizaron que las familias no necesitan marketing financiero ni leyes a medida de los bancos, sino un Estado presente que implemente un plan de desendeudamiento con justicia social. "El peronismo está del lado de los que producen y de los que trabajan; no vamos a ser cómplices del ajuste", concluyeron.