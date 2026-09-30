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Misterio

Las sombras de octubre: por qué suspenden la adopción de gatos negros y blancos

Blindan la entrega de felinos ante el riesgo de rituales durante el mes de Halloween. Todo lo que hay que saber.

Por redacción
| 30 de septiembre de 2026
Los animalitos sufren serios riesgos en estas fechas. Foto: internet/El Destape.

El misterio vuelve a envolver a los refugios de animales cada vez que se acerca octubre. Con la llegada de la primavera y las vísperas de Halloween, las alarmas se encienden entre rescatistas y grupos proteccionistas de distintos puntos de la región. ¿El motivo? La repentina y sospechosa demanda de adopción de gatos con pelaje negro o completamente blanco.

 

 

Lejos de tratarse de un tierno interés por sumar un compañero felino al hogar, detrás de estas solicitudes suele esconderse una sombra persistente, aseguran. Desde mediados de septiembre, diversas organizaciones optan por congelar los procesos de adopción para estos ejemplares específicos o extremar los filtros de selección.

 

 

En grupos de redes sociales, alertan la situación. Foto: captura de pantalla. 

 

 

El temor no es infundado: diversas agrupaciones a nivel mundial alertan que, durante estas semanas, estos animales son blanco codiciado de prácticas oscuras, sacrificios y ritos sectarios aprovechados por corrientes esotéricas marginales.

 

 

Así alertan a la gente en redes sociales. Foto: captura de pantalla/Facebook. 

 

 

El trasfondo de esta persecución moderna hunde sus raíces en viejos estigmas medievales y mitologías que asociaban a los felinos oscuros con la mala suerte o las artes ocultas. Aunque el sentido común indica que se trata de mitos sin sustento, el peligro físico para los animales es real.

 

 

Por esta razón, los activistas insisten en mantener a las mascotas resguardadas puertas adentro y bajo estricta vigilancia, recordando que la vida de un inocente vale mucho más que cualquier superstición.

 

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