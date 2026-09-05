Yerbateros misioneros protestaron porque están trabajando a pérdida

Productores yerbateros de Misiones realizaron un tractorazo en la localidad de San Vicente para reclamar medidas urgentes para el sector durante la visita del presidente Javier Milei a la provincia.

Según informó el portal misionero Conclusión, los manifestantes se concentraron en la ruta con maquinaria agrícola y carteles para exigir políticas que garanticen precios justos, transparencia en la cadena productiva y protección frente a la crisis que atraviesa la actividad.

Los productores denunciaron que el precio de la hoja verde y la yerba canchada se encuentra “por debajo de los costos de producción”, lo que pone en riesgo la continuidad de miles de pequeños y medianos establecimientos. También reclamaron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere herramientas de regulación y control que consideran esenciales para evitar abusos de grandes empresas y garantizar condiciones equitativas en el mercado.

Durante la protesta, los yerbateros entregaron un petitorio dirigido al Presidente y a las autoridades nacionales en el que solicitan la fijación de precios mínimos obligatorios, la implementación de un sistema de trazabilidad para evitar maniobras especulativas y la creación de líneas de crédito accesibles para productores afectados por la sequía y el aumento de costos. También pidieron que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena productiva.

Los manifestantes señalaron que la situación del sector se agravó en los últimos meses por la caída del consumo interno, el aumento del costo de los insumos y la falta de actualización de los valores de referencia. “Estamos trabajando a pérdida”, expresaron dirigentes rurales, quienes advirtieron que sin medidas urgentes podría producirse un cierre masivo de chacras y cooperativas.

La protesta se desarrolló en un clima pacífico, aunque con fuerte presencia de productores y maquinaria agrícola que ocupó parte de la ruta. La visita de Milei a Misiones —centrada en actividades oficiales y reuniones con autoridades provinciales— no incluyó un encuentro directo con los yerbateros, lo que generó malestar entre los manifestantes, quienes esperaban una instancia de diálogo.

Dirigentes del sector remarcaron que continuarán con las medidas de visibilización si no reciben respuestas concretas y que evalúan nuevas acciones en distintos puntos de la provincia. La yerba mate, uno de los productos emblemáticos de la economía regional, atraviesa una coyuntura crítica que combina problemas estructurales, tensiones en la cadena de valor y falta de políticas específicas para sostener a los pequeños productores.

Agencia NA.