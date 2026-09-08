Un documental cuenta el largo recorrido de un grupo teatral

Con más de 20 años de acción teatral en la provincia, “La tía Tota” es una compañía que merecía el registro audiovisual que pensó, proyectó y ejecutó Alfredo “Freddy” Torres, el director de “Detrás de escena”, el documental que se estrenará el sábado 12 de septiembre a las 20.

Como no podía ser de otra manera el estreno del registro será en “La papelería”, la base de operaciones que el grupo teatral tiene en calle Pedernera 1539, antes de Lafinur. La entrada cuesta 5 mil pesos y se pueden conseguir anticipadas al 1159347037 y tras la proyección habrá un conversatorio entre el autor, los integrantes de la agrupación y el público.

“Detrás de escena” es un recorrido por la historia y el desarrollo artístico del grupo creado por Mariela Domínguez y Alejandro Ochoa, entre otros actores de la provincia. Es, además, según la descripción de su autor, “un documental radiofónico”.

“El público podrá disfrutar de cinco capítulos con una destacada producción y realización, donde se aborda el surgimiento, trayectoria y desarrollo creativo de la agrupación”, dijo Torres, periodista de 33 años y además Técnico en Gestión de servicios turísticos.

Testimonios de los integrantes y de artistas que pasaron por el grupo, registo de los ensayos, algunas piezas sonoras componen la historia contada a través de las voces de los protagonistas y “gracias a un arduo proceso de investigación”.

El documental fue creado a comienzos del año pasado por Freddy Torres como Trabajo Final de su carrera Licenciatura en Periodismo en la UNSL. “Me pareció oportuno compartir este material realizado con tanto esfuerzo, pasión y convicción”, dijo el realizador, quien calificó a “La tía Tota” como un referente de la actividad teatral de toda la región de Cuyo.

“Si bien el trabajo surgió en una instancia académica, mi intención es que circule y sirva como fuente de consulta para dar a conocer la trayectoria de esta agrupación y a su vez, que permita revalorizar la labor de los realizadores culturales independientes de San Luis”, describió el autor, conductor de “Clave de show”, un programa de radio y streaming que se emite por Dimensión.