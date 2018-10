Una árbitra puntana se va al Sudamericano

Evelin Astudillo la árbitra puntana de handbol, está a punto de concretar uno de sus anhelos en lo deportivo, el dirigir su primer torneo internacional que será el sudamericano de selecciones cadetes de ambas ramas, que se disputará en Maipú, Mendoza, del 5 al 10 de noviembre.



La puntana será la única representante de San Luis en un torneo de gran envergadura , dirigirá en pareja con su compañera Romina Gatica, de Mendoza.



"Tuve la chance de dirigir un Binacional, pero esto es totalmente distinto. Venimos preparando el torneo y las expectativas son enormes. Quiero saber qué voy a sentir cuando escuche los himnos, ese momento que te demuestra que estás en un torneo grande".



La jueza de 27 años aprendió lo básico del balonmano en el colegio, comenzó a jugarlo cuando tenía 15 en el club de su hermano, a los 16 hizo el curso que la habilitaba a dirigir a nivel provincial, ejerció, no le gustó y se vinculó con el hockey un el que se destacó como arquera y llegó a integrar la selección puntana, pero a los 21 dejó los dos deportes.

"Todo lo que conozco de la Argentina fue gracias al arbitraje, esa es una de las cosas lindas que tiene esta profesión"





Lejos de tomarse un tiempo encaró con fuerza su carrera arbitral, hoy está al frente de la Asociación Sanluiseña la hizo convivir primero con el estudio del profesorado de educación física primero, más tarde con la licenciatura y con sus trabajos en un colegio privado y un gimnasio donde es instructora de natación.



"No me imagino sin hacer alguna de las actividades que hago, de lunes a viernes la docencia, el estudio y el trabajo en el gimnasio me consumen gran parte del día y los fines de semana es todo el handbol. Disfruto de poder hacerlo y tengo el apoyo de mi familia que es importantísimo", contó Evelin.



En sus momentos de docente, en el Centro Educativo Causay, incentiva a los chicos a que hagan deporte y si es posible handbol mucho mejor y encontró mucho apoyo en los directivos para poder seguir con su carrera arbitral.



"Sería imposible viajar a este tipo de torneos si no contara con el apoyo de los directivos del colegio y el gimnasio. Ellos entienden lo que significa esta chance para mí y me permiten ausentarme algunos días", agradece Astudillo.



Se define como una árbitra flexible, a la que le gusta dar continuidad al juego, pero rigurosa cuando se trasgrede un límite.



"Ante algunos hechos puntuales tengo que ser rigurosa, desde hace dos años que estoy al frente de los casi 25 árbitros que hay en San Luis y les exijo a ellos que no se dejen faltar el respeto y que no valoren el trabajo que uno hace es algo que no tolero ", dijo con el rostro más serio de lo normal.



De todos modos rescata al handbol como un deporte de mucho respeto, de buenos valores en el que nunca le tocó vivir situaciones hostiles o machistas.



"La única oportunidad en la que me sentí mal siendo árbitra fue a los 16, cuando recién terminaba el curso intenté dirigir rápidamente. No estaba preparada, es una cuestión de edad por eso paré, jugué un tiempo más y cuando me sentí mas madura tomé una decisión muy difícil que fue dejar de jugar para dedicarme al arbitraje, me costó pero yo creo que elegir algo es renunciar a otra cosa", aseguró.



Su sueño es llegar a ser árbitra internacional. Para eso tiene que capacitarse y mucho. "La verdad que viendo todo lo que logramos con mi compañera en tan poco tiempo sé que podemos, para mí esta es la base y creo que se puede", cerró Astudillo.

Así es Evelin, agotadoramente hiperactiva, hace rato que no sabe lo que es un fin de semana de descanso y si por ella fuera le pondría alguna hora más al día.